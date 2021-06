Weltraumspaziergang an der ISS :

er französische Astronaut Thomas Pesquet und der Nasa-Astronaut Shane Kimbrough haben am Sonntag in einem sechsstündigen Weltraumspaziergang eines von sechs neuen Solarpanels. Damit soll die Stromversorgung an der ISS sichergestellt werden. (Video: Viviane Widmer)