Sabrina vs. Sabrina: Zwei «Bachelor»-Kandidatinnen schminken und beefen sich

Kennst du Sabrina und Sabrina? Also, wir meinen die beiden Kandidatinnen von Bachelor Kenny. Die mögen sich ja anscheinend nicht so wirklich. Grund genug, die zwei Rosen-Konkurrentinnen einzuladen und sich gegenseitig schminken zu lassen. Was dabei herauskommt, und ob Sabrina und Sabrina ihr Kriegsbeil tatsächlich begraben haben, erfährst du in unserem «News Juice Special».

(Video: P. Stirnemann/K. Fässler/J. Willi)