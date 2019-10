Kommt jetzt der grüne Bundesrat?

Die Grünen stossen in neue Sphären vor: Sie überholen mit 25 Sitzen die CVP im Nationalrat und haben nur noch einen Sitz weniger als die FDP. In der Elefantenrunde von SRF kündigte Parteipräsidentin Regula Rytz dann auch gleich den Anspruch auf einen Sitz im Bundesrat an.

Umfrage Sollen die Grünen einen Bundesratssitz erhalten? Ja, unbedingt.

Ja, aber nur, wenn sie das gute Resultat in 4 Jahren wiederholen.

Ich weiss es nicht.

Nein, einen Grünen Bundesrat unterstütze ich nicht.

SP-Präsident Christian Levrat unterstützte diese Forderung im Hinblick auf die Wahlergebnisse: «Es kann nicht sein, dass die Rechte im Bundesrat noch eine Mehrheit hat.» Auch der Präsident der Grünliberalen, Jürg Grossen, sagt gegenüber 20 Minuten: «Mit der Konkordanz pflegen wir in der Schweiz die Tradition, die wählerstarken Parteien im Bundesrat auch abzubilden.» Da es nun zu einer grossen Wählerverschiebung gekommen sei, müsse man der Diskussion über einen grünen Bundesrat offen gegenüberstehen.

FDP verweist auf Kontinuität und Stabilität

Doch wie realistisch ist dieser Anspruch überhaupt? Politologe Thomas Milic sagt: «Aufgrund der Wahlergebnisse können die Grünen eine solche Forderung durchaus stellen. Die Frage ist aber, welchen Sitz sie nun konkret angreifen wollen.» Die beiden SP-Sitze würden sicherlich nicht infrage gestellt. Ebenso sei jener der CVP wohl nicht in Gefahr, da die Grünen auf deren Unterstützung angewiesen wären im Kampf um einen Sitz in der Regierung. Denkbar sei, wenn schon ein Frontalangriff der Grünen auf FDP-Bundesrat Ignazio Cassis. Dass dieser als Tessiner die italienische Schweiz vertrete, sei jedoch ein Punkt, der für seinen Platz in der Bundesregierung spreche.

Entsprechend reagierte FDP-Präsidentin Petra Gössi im SRF abweisend auf die Forderung von Rytz und verwies auf die Zauberformel. Es sei wichtig, dass in der Schweizer Politik Kontinuität und Stabilität herrschten. Die Grünen müssten ihr Resultat erst einmal bestätigen, bevor sie konkrete Ansprüche äussern sollten: «Es ist nicht angebracht, innerhalb dieser grünen Welle alles über den Haufen zu werfen.»

Rytz gibt sich zurückhaltend

Insgesamt hält auch Politologe Milic einen Bundesratssitz für die Grünen in den nächsten vier Jahren für tendenziell unwahrscheinlich. «Gelingt es den Grünen aber, das heutige Resultat bei den nächsten nationalen Wahlen nochmals zu wiederholen, ist die Ausgangslage eine andere.»

Die «SonntagsZeitung» berichtete bereits vergangene Woche von einem linken «Geheimplan» für einen Bundesratssitz. So würden grüne und grünliberale Parlamentarier gemeinsam Strategien erarbeiten, um einen grün-grünen Bundesratssitz zu erobern. Als mögliche Kandidaten für diesen zu erobernden Sitz wurden etwa Regula Rytz, Bastien Girod von den Grünen oder die GLP-Frau Tiana-Angelina Moser genannt. Zu 20 Minuten sagt Rytz in Bezug auf eine mögliche eigene Bundesratskandidatur: «Das ist wie Kaffeesatz-Lesen. Zuerst möchte ich nun als Ständerätin gewählt werden.»

