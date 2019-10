So sehen Politiker vor und nach der Wahl aus

Heute entscheidet sich, welche Politiker in der kommenden Legislatur im Bundeshaus sitzen – und welche abgewählt werden. Ein Meme bringt die Gemütslage der Kandidaten vor und nach der Wahl auf den Punkt. Am Ende des Tages wird sich zeigen welche Volksvertreter zur Grumpy-Cat-Fraktion gehören.

Komikerin Patti Basler spielt in einem Tweet auf die Schlappe von SVP-Kandidat Werner Hösli im Kanton Glarus an: Er wurde vom Grünen Mathias Zopfi geschlagen.

Ganz unterschiedlich haben sich die Politiker auf den Tag vorbereitet. Die SP-Nationalrätin Yvonne Feri kriegt Glücks-Muffins, während Diana Gutjahr von der Thurgauer SVP sich mit einer Runde Joggen entspannt hat.

Bei denen die noch nicht wählen können, stellt sich derweil eine andere Frage. Die echten Politik-Krieger in den Kantonsschulen sind die «Tagesschau»-Fans oder Mitglieder der Jungparteien.

Für einen anderen Spassvogel hat die Politik mehr mit Wein zu tun. Die Operation Libero hingegen hofft, dass einige trotz Ausgang Wählen gegangen sind.

In politics and wine it's the same, you realize often afterwards what twerp you've chosen.

Geht wählen! Got vote! And don’t forget the Coffee!#bigGquotes #wahlenCH19 pic.twitter.com/VFPhhqe2JB