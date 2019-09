Kaum eine SVP-Frau hat Lust auf Bundesbern

Noch nie wollten so viele Frauen in den Nationalrat: Über 1873 Kandidatinnen und 2772 Kandidaten treten am 20. Oktober zur Wahl an. Erstmals überschreitet der Frauenanteil auf den Wahllisten die 40-Prozent-Schwelle, wie eine statistische Analyse im Auftrag der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen EKF zeigt.

Als einzige Partei haben die Grünen, die 2019 als «Klima- und Frauenjahr» deklariert haben, mit 55,4 Prozent Frauenanteil in sämtlichen Kantonen gleich viele Kandidatinnen wie Kandidaten auf ihren Wahllisten – oder gar eine Frauenmehrheit.

Am anderen Ende der Skala findet sich die SVP: Im Durchschnitt liegt der Frauenanteil bei der Volkspartei bei 22,1 Prozent. Im Kanton Schwyz und Schaffhausen tritt sie ohne Kandidatinnen an.

Frauenanteil nimmt stetig zu



Die SP, die sich für «gestreifte Listen» mit alternierenden Namen von Frauen und Männern entschied, kommt auf einen durchschnittlichen Frauenanteil von 51 Prozent. In einigen Kantonen, etwa in Bern oder Basel, hat die Partei geschlechtergetrennte Wahllisten eingereicht.

Insgesamt hat der Frauenanteil bei allen Parteien zugenommen. Nachdem der Kandidatinnenanteil seit den Neunzigerjahren bei rund 35 Prozent stagnierte, wird 2019 mit einem deutlichen Sprung die 40-Prozent-Schwelle überschritten. Der höchste Zuwachs seit den Wahlen 2015 verzeichnete die GLP mit 7,8 Prozent.

Trotzdem in der Minderheit



Die vorliegende Analyse konzentriert sich auf die zwanzig Proporzkantone der Schweiz. Nicht berücksichtigt werden die Majorzkantone, also Uri, Obwalden, Nidwalden, Glarus und das Appenzell, da in den meisten von diesen keine offiziellen Wahllisten aufgestellt werden und es somit auch keine offiziellen Kandidaturen gibt.

Noch glänzt die Schweiz aber nicht in Sachen Frauenanteil: In keinem Kanton kandidieren mehr Frauen als Männer. Die Kandidatinnen sind insgesamt in sämtlichen Kantonen auf den

Wahllisten in der Minderheit.

(dk)