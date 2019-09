Am Dienstagnachmittag trat SVP-Ständeratskandidat Roger Köppel vor die Medien. An der Medienkonferenz sagte er, dass er in einer «persönlichen Erklärung» Transparenz in die «Durchseuchung des Milizsystems durch bezahlte und gekaufte Politiker» bringen möchte.

Dabei griff er insbesondere die beiden Ständeräte Ruedi Noser (FDP) und Daniel Jositsch (SP) scharf an. Diese betreiben Köppel zufolge «Pöstli-Jägerei». In langer Folge zählte der SVP-Ständeratskandidat alle Nebeneinkünfte der beiden Politiker durch Mandate auf.

Von Volk für Wahlkampf bezahlt?

22 Mandate seien es insgesamt, die Jositsch laut Köppel innehabe. So sei Jositsch beispielsweise Präsident des Kaufmännischen Verbands, sei Politischer Beirat im Zürcher Bankenverband sowie Verwaltungsratsmitglied der Stadtwohnung Bern AG. Weiter sei er unter anderem auch Mitglied des Stiftungsrates bei Stiftung für das Tier im Recht und Mitglied der Vereinigung Demokratie ohne Grenzen Schweiz.

Zudem verwies Köppel darauf, dass Rechtsprofessor Jositsch zurzeit ein Forschungssemester eingegeben habe und deshalb weiter von der Uni Zürich für Forschung bezahlt werde, währenddessen er eigentlich Wahlkampf betreibe und keine Veranstaltungen abhalte. Er habe ihn gefragt, wann er eigentlich forsche. Das Volk bezahle für seinen Wahlkampf.

«Selbstverständlich forsche ich»

SP-Ständerat Jositsch kontert die Vorwürfe: «Sämtliche meiner 22 Mandate sind transparent deklariert auf der Parlaments-Homepage. Sie stehen fast alle in Verbindung mit meinen persönlichen Interessen oder meinem beruflichen Umfeld.» Die meisten Mandate habe er bereits vor seiner Zeit im Parlament inne gehabt und teils werde er dafür gar nicht entschädigt.

Alleine 13 Mandate habe er von Amtes wegen als Präsident des Kaufmännisches Verbandes Schweiz, drei Mandate seien karitativer Art, drei stünden in Verbindung mit seiner Anstellung als Uni-Professor sowie Strafrechtsexperte und zwei habe er als Ständeratsvertreter inne. Einzig sein Mandat bei Comparis stehe mit der Politik in Zusammenhang. Dort gehe es um den Themenaustausch.

Dass er faktisch von der Uni im Wahlkampf bezahlt werde und momentan gar nicht forsche, lässt Jositsch nicht gelten: «Selbstverständlich arbeite ich derzeit an einem Forschungsprojekt. Ich bin für das Handbuch und die Kommentare bei der Neuauflage der Strafprozessordnung zuständig. Das sind je etwa 900 Seiten.»

Zudem stünde ein solches Forschungssemester jedem Professoren zu – und er nutze dieses so, wie gerade erwähnt. Zudem habe er stets geforscht und sei in jüngster Vergangenheit für die Herausgabe von zehn wissenschaftlichen Büchern zuständig gewesen und habe in der aktuellen Legislaturperiode selbst vier wissenschaftliche Bücher verfasst.

Offenlegung persönlicher Einkünfte

Köppel forderte, dass Politiker ausweisen müssten, wie gross die Bandbreite ihrer Bezüge sei und wann sie das jeweilige Amt angetreten hätten. Nur dann sei klar, dass sie die Mandate nicht aufgrund ihrer politischen Position bekommen hätten.

Sich selbst bezeichnet Köppel als unkäuflich: «Ich habe keinerlei bezahlte Zusatzmandate aufgrund meiner Wahl in den Nationalrat angenommen.» Er zählte seine Einnahmen aus politischem Amt und Nebeneinkünften auf und sagte: «Ich bin transparenter als die Transparenzinitiative.» Seinen Lohn beziffert Köppel mit 279'995 Franken.

«Wahlkampf»

Laut neusten Umfragen hat Köppel im Zürcher Ständeratswahlkampf einen deutlichen Rückstand auf Noser und Jositsch.

(ihr)