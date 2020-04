China macht vor, was der Lockdown wirklich bringt

Nachdem die chinesische Regierung zunächst versucht hatte, die Informationen über eine neue Lungenkrankheit unter den Teppich zu kehren, griff sie hart durch: Ab dem 23. Januar wurden Städte abgeriegelt, Geschäfte sowie Restaurants geschlossen und Millionen von Menschen mit einer Ausgangssperre belegt (siehe Video oben).

Umfrage Der Lockdown... ...sollte weiterhin für alle gelten

...sollte nur für die Risikogruppe gelten

...ist generell übertrieben

Wissen-Push



Abonnieren Sie in der 20-Minuten-App die Benachrichtigungen des Wissen-Kanals. Sie werden über bahnbrechende Erkenntnisse und Entdeckungen aus der Forschung, Erklärungen zu aktuellen Ereignissen und kuriose Nachrichten aus der weiten Welt der Wissenschaft informiert. Auch erhalten Sie Antworten auf Alltagsfragen und Tipps für ein besseres Leben.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Wissen-Kanal aktivieren.

Obwohl sich das Virus bereits in andere Länder ausbreitete, war ein Herunterfahren des öffentlichen Lebens für andere Nationen damals noch unvorstellbar. Auch die Experten der Weltgesundheitsorganisation WHO zeigten sich skeptisch und distanzierten sich von dem Vorgehen. Man müsse zunächst mal abwarten, welche Vorteile der Lockdown in China bringe.

700’000 vs. 75’500

Eine Antwort darauf liefern nun Wissenschaftler aus China, den USA und Grossbritannien im Fachjournal «Science». Demnach dürften die Massnahmen während der ersten 50 Tage seit Ausbruch nicht nur Hunderttausende Infektionen verhindert, sondern auch die Ausbreitung verzögert haben. Das, so die Forscher hätte anderen Städten im Land wertvolle Zeit zur Vorbereitung eigener Beschränkungen verschafft.

Ihre Auswertung lege nahe, dass es ohne die Beschränkungen bis zum 19. Februar 2020 allein in China «mehr als 700’000 bestätigte Covid-19-Fälle ausserhalb Wuhans gegeben hätte», zitiert die Nachrichtenagentur «AFP» Christopher Dye von der Universität von Oxford, der an der Studie beteiligt war. So aber gab es bis zu diesem Zeitpunkt «nur» rund 75’500 Infektionen im Land. Die Wissenschaftler folgern daraus, dass Chinas Massnahmen die «Übertragungskette erfolgreich durchbrochen haben.»

Offene Fragen, eindeutige Hinweise

Dye und seine Kollegen weisen darauf hin, dass es wahrscheinlich ist, dass längst nicht alle Fälle von Covid-19 erfasst wurden und es eine Dunkelziffer gäbe. Dass mit einer solchen stets zu rechnen sei, darauf deutet eine andere, ebenfalls im «Science»-Magazin publizierte Studie hin. Darin kamen die Forscher zu dem Schluss, dass vor den Massnahmen in China «sechs von sieben Fällen oder 86 Prozent der Fälle unbemerkt» geblieben waren.

Ebenso offen ist, welche Massnahme mehr im Kampf gegen das Virus gebracht hätte: die Abriegelung von Städten und Regionen oder die Isolation von nachweislich Infizierten.

Lockdown aufgehoben

Ungeachtet dessen sind die Forscher davon überzeugt, dass der Shutdown einen grossen Anteil daran hat. Wie gross, das zeigt der Vergleich von Handydaten aus diesem und früheren Jahren zum Zeitpunkt des Chinesischen Neujahrsfest, einem von zwei grossen Frühlingsfesten im Land: Hatten sich früher im Schnitt 6,7 Millionen Menschen von Wuhan aus auf den Weg gemacht, waren es im Jahr 2020 praktisch keine.

Gut acht Wochen nach der Abriegelung wurden Anfang April die letzten Bewegungsbeschränkungen für die elf Millionen Bewohner Wuhans aufgehoben. Allerdings gelten für sie weiterhin Auflagen sowie zahlreiche Vorbeugungsmassnahmen.

(fee)