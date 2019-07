Hund gestreichelt – Bandwurm bekommen

Hundebandwurm (Echinococcus granulosus) – das klingt unschön, aber nicht weiter wild. Schliesslich lässt der Name des Parasiten darauf schliessen, dass vor allem bellende Vierbeiner davon befallen werden.

Umfrage Wusstest du, wie einfach man sich mit einem Hundebandwurm infizieren kann? Ja, aus eigener Erfahrung.

Ja, ich hörte davon.

Nein, ich dachte, das sei schwieriger.

Nein, ich wusste nicht, dass es Hundebandwürmer gibt.

Es reicht schon, einen infizierten Hund zu streicheln. (Bild: iStock/Nevena1987) Es reicht schon, einen infizierten Hund zu streicheln. (Bild: iStock/Nevena1987) «The Doc»



Christian Gingert ist Ärztlicher Leiter im

Christian Gingert ist Ärztlicher Leiter im Fachärztezentrum Glatt und Stv. Leitender Arzt Viszeral- und Thoraxchirurgie am Kantonsspital Winterthur. Für «20 Minuten» gibt alle zwei Wochen Einblick in den Praxisalltag. Die Kolumne wird ermöglicht durch das Glattzentrum, Wallisellen.

Das ist zwar so, doch mitunter verirren sich die schlängelnden Schmarotzer auch in Schafe, Kamele, Schweine, Rinder – und den Menschen.

Echinokokkose will man nicht

Das Problem: Während der Bandwurm bei seinem eigentlichen Wirt im Darm lebt und aus diesem irgendwann wieder ausgeschieden wird, setzt er sich beim Mensch, einem sogenannten Fehlwirt, bevorzugt in der Leber fest. Er kann aber auch die Lunge und seltener das Gehirn befallen.

In allen drei Fällen kann ein Befall eine als Echinokokkose bezeichnete Erkrankung auslösen. Wie Betroffene das mitbekommen und was sie dann erwartet, erfährst du im obigen Video.

Mit welchen anderen gesundheitlichen Problemen Christian «The Doc» Gingert (siehe Box) und seine Kollegen sonst noch konfrontiert wurden, ist in den folgenden Clips zu sehen.



The Doc – Episode 1: Warzen am Penis – steckt ein Seitensprung dahinter?



The Doc – Episode 2: Kaum 21, doch das Herz ist bereits aus dem Takt



The Doc – Episode 3: Nicht jeder Knoten in der Brust bedeutet Krebs



The Doc - Episode 4: Wer auf Youtube-Trainer setzt, lebt gefährlich



The Doc - Episode 5: «Timo war krank vor Sorgen»



The Doc - Episode 6: «Sabrina klagte über ein Fremdkörpergefühl im Po»



(fee)