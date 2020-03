Alles, was du jetzt zum Coronavirus wissen musst

Wie wird das Virus übertragen?

Lachen, Singen, Atmen, Reden, Husten, Niesen: So vermutlich gelangt das Virus von einer Person zur nächsten.Wie genau es sich ausbreitet, ist aber noch immer nicht abschliessend geklärt. Das Virus allein ist nicht mobil. «Es kann nirgendwo hin, ausser es wird von Schleim- oder Speicheltröpfchen mitgenommen», erklärt Kin-on Kwok, Professor an der chinesischen Universität Hongkong in der «New York Times» . Die mit dem Virus versetzen Tröpfchen können dann über die Nase, den Mund oder die Augen in den Körper – nicht aber durch die Haut – eindringen. Wie viel es braucht, um eine Person zu infizieren, ist unklar.

Wie weit fliegen diese Tröpfchen?

Normalerweise landen sie auf dem Boden oder anderen Oberflächen. Ausser man kommt der anderen Person nahe. «Knoblauch oder Curry? Wenn man riechen kann, was jemand zum Zmittag hatte, dann atmet man das ein, was er ausatmet, einschliesslich den Viren in seinem Atem», sagt der Virologe Julian Tang, der zusammen mit Kwok das Coronavirus erforscht zur «NYT» . Als kritischer Abstand gelten 2 Meter.

Kann man sich in der Schweiz anstecken?

Anfang März wurden in der Schweiz erstmals Ansteckungen mit dem Coronavirus bestätigt. Das heisst, die Personen steckten sich hier an, ohne zuvor ein Risikogebiet wie Norditalien besucht zu haben. Weitere Ansteckungen sind möglich, schreibt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) auf seiner Website

Was ist überhaupt ein Coronavirus?

Coronaviren sind eine Virusfamilie, die bei Tieren oder Menschen Krankheiten verursachen können. Sie wurden erstmals Mitte der 1960er-Jahre identifiziert. Das Virus hat etwa die Breite eines Neunhundertstels eines menschlichen Haares. Mehrere Coronaviren sind dafür bekannt, dass sie Atemwegsinfektionen verursachen, die von einer Erkältung bis hin zu schwereren Krankheiten wie Mers (Nahost-Atemwegssyndrom) und Sars (schweres akutes Atemwegssyndrom) reichen.

Was ist mit 2019-nCoV, Sars-CoV-2 und Covid-19?

Der offizielle Name des neuen Coronavirus lautet Sars-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2). Diese Bezeichnung wurde am 11. Februar 2020 beschlossen. Zuvor hatte die Weltgesundheitsorganisation WHO das Virus als 2019-nCoV bezeichnet. Gleichentags teilte die WHO mit, dass die durch das neue Coronavirus ausgelöste Krankheit offiziell Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) heisst. Damit verhält es sich bei der neuen Krankheit ähnlich wie bei HIV und Aids. Auch dort hat das Virus (HIV) einen anderen Namen als die Krankheit (Aids).

Wie lange überlebt der Erreger auf Oberflächen?

Das ist nicht ganz klar. Die WHO geht derzeit davon aus, dass sich Covid-19 ähnlich wie andere Coronaviren verhält und einige Stunden, maximal aber einige Tage, auf Oberflächen überleben kann. Es ist also möglich, dass Liftknöpfe oder öffentliche Touchscreens den Erreger verteilen können. In Hongkong zum Beispiel wurde der Erreger auf WC-Armaturen und Gebetsbüchern eines buddhistischen Tempels gefunden, wie Npr.org berichtet. Auch elektronische Geräte können dreckig werden. «Das Smartphone ist eine tragbare Petrischale», so Peter Hall, Professor für öffentliche Gesundheit der Universität von Waterloo zu Telegraph.co.uk . Er empfiehlt Nutzern, das Handy zweimal täglich zu reinigen. Laut BAG ist derzeit allerdings nicht klar, ob man sich über Oberflächen mit dem Virus anstecken kann.

Wie kann ich mich vor einer Infektion schützen?

Das BAG hat die Verhaltensregeln Anfang März verschärft . Sie sollen vor einer Infektion schützen: Die wichtigste ist, sich regelmässig und gründlich die Hände zu waschen (siehe Video unten). Auch soll man in ein Taschentuch oder die Armbeuge husten und niesen. Die Taschentücher müssen danach in einem geschlossenen Kübel entsorgt werden. Bei Fieber und Husten soll man zu Hause bleiben. Erst nach einer telefonischen Voranmeldung soll man sich zum Arzt begeben, so das BAG. Hygienemasken bieten gesunden Personen keinen effektiven Schutz vor einer Ansteckung. Infizierte Personen sollten dagegen Masken tragen, damit sie das Virus weniger leicht verbreiten können.

Wie merke ich, ob ich infiziert bin?

Fieber, Husten, Halskratzen, eventuell Durchfall: Das alles können Anzeichen sein, dass man sich mit Sars-CoV-2 infiziert hat. Das Problem ist: Die Symptome gleichen jenen einer Erkältung oder Grippe. Weiter kann es auch zu Atembeschwerden und in besonders harten Fällen zu einer Lungenentzündung kommen. Für die meisten Menschen verläuft die Krankheit mild. Jedoch können vor allem ältere Personen schwer erkranken.

Wann sollte man sich testen lassen?

Wer Anzeichen spürt, sich in einem Risikogebiet aufhielt oder engen Kontakt mit einer Person hatte, die in einem Infektionsgebiet war, sollte telefonisch Kontakt mit einem Arzt oder einem Spital aufnehmen. Das BAG schreibt: «Jeder Verdacht auf eine Ansteckung mit dem neuen Coronavirus muss ärztlich abgeklärt werden. Dabei wird nach Reisen, Kontakten und Krankheitssymptomen gefragt. Eine Bestätigung ist nur durch eine Laboranalyse möglich. Für die Laboranalyse kann beispielsweise ein Abstrich aus Nase und Rachen genommen werden.» Seit dem 4. März wird der Diagnostiktest von der Krankenkasse mit 180 Franken vergütet.

Wie wird das Virus behandelt?

Es gibt keine Behandlung für Erkrankungen mit Coronaviren. Symptome können aber gelindert werden. Erkrankte werden zum Schutz von anderen isoliert. Bei einer schweren Erkrankung kann eine Behandlung auf der Intensivstation mit künstlicher Beatmung erforderlich sein.

Und was ist mit Antibiotika?

Die würden nichts bringen. Antibiotika wirken gegen Bakterien, nicht aber gegen Viren.

Kommt ein Impfstoff?

Gegen Sars-CoV-2, das die Krankheit Covid-19 auslöst, gibt es noch keine Impfung. Das wird wohl noch viele Monate so bleiben. Mögliche Impfstoffe werden derzeit geprüft und in klinischen Studien getestet. Die Koordination läuft über die WHO. Sinnvoll ist es sich gegen die saisonale Grippe impfen zu lassen. Zurzeit gibt es hierzulande eine Grippe-Epidemie.



So wäscht oder desinfiziert man sich die Hände richtig. (Video: SDA)

(tob/jcg)