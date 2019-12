Über 50 Menschen sterben an Masern

Bei einem Masernausbruch im polynesischen Inselstaat Samoa sind in den letzten Wochen mindestens 53 Menschen gestorben. Bei den meisten Todesopfern handle es sich um Kinder unter vier Jahren, wie das Gesundheitsministerium in der Hauptstadt Apia am Montag mitteilte.

Seit November wurden demnach mehr als 3700 Masernfälle gemeldet, knapp 200 allein seit vergangenem Samstag. Das kleine Land mit seinen rund 200'000 Einwohnern hatte Mitte November den Notstand ausgerufen und Schulen und Universitäten geschlossen.

Latest update: 3,530 measles cases have been reported since the outbreak with 173 recorded in the last 24 hours. To date, 48 measles related deaths have been recorded. Since the Mass Vaccination Campaign on 20 Nov 2019, the Ministry has successfully vaccinated 57,132 individuals. pic.twitter.com/wA4wBTzVjJ