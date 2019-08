Ärzte entfernen 526 Zähne aus Ravindranaths Mund

Die Zahnfee schuldet dem kleinen Ravindranath aus Chennai in Indien jede Menge Geld: Ärzte am Saveetha Dental College haben dem Siebenjährigen 526 Zähne aus dem Mund operiert.

Seit Ravindranath drei Jahre alt ist klagt er über Zahnweh, seine Kiefer sind dauernd geschwollen. Als seine Eltern ihren Sohn vor rund drei Wochen in die Zahnklinik brachten, stellten die Ärzte bei einer Untersuchung einen sogenannten Odontom fest, eine tumorartige Wucherung, in der härtere Strukturen verwachsen waren.

Doctors find 526 teeth in 7-year-old boy's mouth https://t.co/oy4aw0ZHRC pic.twitter.com/X4w7MwaQY9 — WESH 2 News (@WESH) August 1, 2019

Die Bub wurde vor wenigen Tagen operiert. Beim fünfstündigen Eingriff entfernten die Chirurgen 526 Zähne in verschiedenen Grössen, wie «Times of India» berichtet. «Sie sehen aus wie Perlen. Selbst das kleinste Stück hat eine Krone, eine Wurzel und einen Zahnschmelz», sagte Dr. Prathibha Ramani.

Drei Tage nach der OP wurde Ravindranath aus der Klinik entlassen. «Es tut nicht mehr weh», sagte der Junge. Nach Angaben der Ärzte war dieses der erste Fall mit so vielen Zähnen. 2014 wurden ebenfalls in Indien einem Jugendlichen in Mumbai 232 Zähne entfernt.

