Atommüllfässer zersetzen sich schneller als gedacht

Wohin mit hochradioaktiven Abfällen? Diese Frage wird oft diskutiert. Eine endgültige und vor allem sichere Lösung ist noch nicht gefunden. Das zeigt eine Studie von US-Forschern.

Umfrage Macht Ihnen Radioaktivität Angst? Ja, absolut.

Nein, es wird mich schon nicht erwischen.

Ich kann es nicht sagen.

So wird Atommüll verpackt



In vielen Ländern wird das strahlende Material in Glas eingeschmolzen oder in Keramik eingebunden. Die dabei entstehenden Stoffe gelten als korrosionsfest und unlöslich in Wasser – als chemisch stabil. Die Mischungen werden dann in wasserdichte Edelstahlcontainern gegeben, die in unterirdischen Lagerungsstätten verstaut werden.

In ihrer im Januar 2020 im Fachjournal «Nature Materials» erschienenen Untersuchung stellten Wissenschaftler der Ohio State University dem zurzeit als am sichersten geltenden Verfahren (siehe Box) ein vernichtendes Urteil aus: Die geplanten Behälter sind weniger lang haltbar als erhofft.

«Die Methoden sind offenbar nicht ausreichend, um den Abfall sicher zu verstauen», so Hauptautor Xiaolei Guo, stellvertretender Direktor des Ohio State Center for Performance and Design of Nuclear Waste Forms and Containers.

Korrosion und Risse

Für die Studie hatten die Forscher im Labor die Bedingungen von unterirdischen Lagerstätten simuliert. Temperatur- und Druckverhältnisse sowie die Möglichkeit von eindringendem Wasser wurden dabei dem Yucca Mountain im US-Bundesstaat Nevada nachempfunden. Dieser wird derzeit als permanente US-Atommülllagerstätte diskutiert.

Dabei zeigte sich, dass an den Kontaktflächen von radioaktivem Glas oder Keramik und Edelstahl eine aggressive Lösung entsteht, die die Behältermaterialien deutlich rascher als angenommen angreift. Die Korrosion an den entsprechenden Stellen sei schwerwiegend, so die Forscher, die im Chromstahl auch Risse feststellten. All das könne die Lebensdauer der Container stark verkürzen und radioaktive Radionuklide schneller freisetzen, heisst es in einer Mitteilung.

Wechselwirkung der Materialien

Doch warum galt die Kombination von radioaktiven Keramik oder Glas mit Chromstahl dann überhaupt als sicher? Das liegt laut dem Team um Guo daran, dass bislang nur die langfristige Beständigkeit von radioaktivem Glas und Keramik einerseits und den Edelstahlkanistern andererseits untersucht worden ist, nicht aber deren Wechselwirkung. Ein Versäumnis, wie die Studie zeigt.

Um Atommüll künftig sicher lagern zu können, brauche es neue, mit dem Atommüll kompatible Materialien, so die Forscher. Die bisherige Methode scheine extrem unsicher zu sein. Sollte das Gestein, in dem die Stahlfässer final gelagert werden sollen, nicht dicht sein, wie bei Granit und Salzstöcken üblich, könnte schlimmstenfalls das Grundwasser verseucht werden, warnt Scinexx.de.

Schlechte Nachrichten auch von den Marshallinseln. Dort droht ein riesiges Lager radioaktiver Abfälle undicht zu werden:



US-Atomsarg bröckelt

(fee)