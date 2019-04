Bild von Milchdrüsen geht viral

Wusstest du, wie die Milchdrüsen aussehen? Wenn nicht, bist du nicht die oder der Einzige. Zurzeit sorgt ein Bild des weiblichen Muskelsystems auf Twitter gerade bei weiblichen Nutzern für Verwirrung und Überraschung.

Umfrage Was löst das Milchdrüsenbild bei dir aus? Ich bin schockiert.

Ich bin fasziniert.

Nichts.

«So hatte ich mir Milchdrüsen ganz bestimmt nicht vorgestellt», schreibt die Twitter-Nutzerin, die die Diskussion ins Rollen brachte.



I just realized I never saw a photo of a female muscle system. This is NOT what I imagined milk ducts to look like. pic.twitter.com/GBK6trgXF8 — Artist formerly known as Byeonce (@lemonadead) 21. April 2019

Das Bild wurde über 45'000-mal retweetet und über 137'000-mal gelikt.

«Ich will keine Brüste mehr», schreibt diese Twitter-Nutzerin.



I DONT WANT BREASTS ANYMORE — FARMING EQUIPMENT UPDATES (@chicknclit) 23. April 2019

«Nein, das brauche ich wirklich nicht zu sehen. Hmmm Trauma!»



No I really didn't need to see this, hmmm the trauma! — Ms_MashP (@MsMashP) 22. April 2019

«Es sieht aus, als ob ein ausserirdisches Geschöpf in meinem Körper lebt.»

At first I thought someone put flowers over boobs because art. Now, it looks like a weird alien creature lives inside my body and I'm terrified. — Amandala What You Must 🤷🏾‍♀️* (@PearlPillay) 22. April 2019

Es gibt aber auch jene, die völlig fasziniert sind. «Wow! Diese Dinge ernähren meine Babys.»

It’s beautiful to me- I breastfed my kids and wow! Those things nourished my babies. — YourFavBlackAuntie (@greendoondoon) 22. April 2019

(woz)