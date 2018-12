Bratpfannen können dem Penis schaden

Die Chemikalie PFC (perflourierter Kohlenwasserstoff) steckt nicht nur in vielen Kleidern, sondern auch in antihaftbeschichteten Bratpfannen, was vor allem für Männer unangenehme Folgen haben kann, wie Forscher der Universität Padua im «Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism» schreiben.

Umfrage Achten Sie auf die Inhaltsstoffe von Alltagsgegenständen? Ja natürlich, ich will mich doch nicht vergiften.

Ich versuche es, aber es ist schwierig.

Nein, das bringt doch eh nichts.

Ich wusste nicht, dass man das sollte.

Wie die Substanz auf den Penis wirkt und welche anderen Nebenwirkungen zu erwarten sind, erfahren Sie im obigen Video.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Content-Kooperation mit Pro7/Sat1.

(fee)