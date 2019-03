Die Spritze der Zukunft merkt, wenn sie am Ziel ist

Eine Spritze richtig zu setzen, ist gar nicht so einfach. Besonders heikel ist es, wenn sensible Partien wie das Rückenmark, der Bauchraum oder der Bereich hinter dem Auge, der sogenannte suprachoroidale Raum, getroffen werden sollen. Sticht man auch nur minim daneben, drohen irreparable Schäden.

Um das Risiko zu minimieren, haben Forscher um Girish Chitnis von der Harvard Medical School in Boston eine Art smarte Spritze entwickelt, die auf Widerstandsveränderungen reagiert und so eigenständig merkt, wenn sie am Ziel ist. Diese stellen sie im Fachjournal «Nature Biomedical Engineering» vor.

Die Forscher nutzen die Tatsache, dass verschiedene Arten von Gewebe unterschiedliche Dichten haben und somit unterschiedlichen Druck auf in sie eindringende Objekte ausüben.

Widerstandsverlust als Auslöser

Laut Mitteilung der Harvard Medical School basiert die intelligente Kanüle auf gängigen Nadel- und Spritzenteilen, die von Chitnis und seinen Kollegen umfunktioniert wurden. Herausgekommen ist eine Spritze, die ganz klassisch zunächst ins Gewebe gedrückt wird.

Um die in ihr enthaltene Flüssigkeit zu injizieren, muss anschliessend ein Kolben nach unten gedrückt werden, wodurch die Lösung mehr und mehr zusammengedrückt wird (siehe Video oben). Durch die dabei entstehende Kraft dringt die Nadel immer tiefer in das Gewebe ein – bis es zu einem Widerstandsverlust kommt. Das ist der Fall, sobald der angepeilte Hohlraum erreicht wird.

Es funktioniert



Einmal am Zielort angekommen, sorgt eine mechanische Stoppfunktion automatisch dafür, dass die Nadel ihre Position hält, wie es in einer weiteren Mitteilung heisst. Drückt der Nutzer nun weiter auf den Kolben, wird die Flüssigkeit freigesetzt, um den Druck im Inneren zu lösen.

Dass ihre Entwicklung funktioniert, haben die Forscher bereits in drei verschiedenen Tiermodellen zeigen können. Sie zeigten, dass sich Medikamente mit der neuen Nadel tatsächlich präzise platzieren und sich so Verletzungsrisiken minimieren lassen. Nun soll das Verfahren in weiteren Studien weiter verfeinert werden.



Erst wenn der Bestimmungsort erreicht ist, kann die in der Spritze enthaltene Flüssigkeit ausgelöst werden. (Bild: HMS/Randal McKenzie)

