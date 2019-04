6 Gratistipps für einen tiefen, erholsamen Schlaf

Einschlafen, Durchschlafen und zu frühes Erwachen – diese Probleme plagen Menschen mit Schlafstörungen. Die typische Reaktion: Noch früher ins Bett gehen, um Schlaf nachzuholen. Doch genau das ist falsch. Schlafforscher raten zu folgendem Vorgehen. Zuerst sollte man feststellen, wie lange man schläft und wie viele Stunden man eigentlich schlafen will. Dann macht man einen Plan, dass man 2 Wochen lang wirklich nur 5 Stunden im Bett liegt. Und nach und nach verlängert man das um eine halbe Stunde. So lernt man, wieder durchzuschlafen und kriegt das Vertrauen in den eigenen Körper zurück. (Bild: iStock)