Rätsel um Babys mit deformierten Händen

Im Sankt-Marien-Hospital im deutschen Gelsenkirchen kamen drei Kinder mit deformierten Händen zur Welt. Die Fehlbildungen zeigten sich darin, dass Handteller und Finger nur rudimentär angelegt waren. Bei zwei Kindern ist die linke Hand betroffen, beim anderen die rechte, wie ein Sprecher der WAZ sagte. Die Frauen seien bei der Entbindung zum ersten Mal dort untersucht worden.

Auffällig ist, dass sich die Fälle innert kurzer Zeit nacheinander ereigneten. Das Einzige, was die Familien der Kinder gemeinsam hätten, sei der Wohnort Gelsenkirchen. Die Klinik stehe nun in Kontakt mit einer Spezialistin für Embryonal-Toxikologie von der Berliner Charité. Eine Theorie lautet, dass die Missbildungen durch den Kontakt mit Gift entstanden sind.

Mehr Fälle als vermutet

Hebamme Sonja Liggett-Igelmund berichtet nun gegenüber der «Bild», dass die drei bekannten Fälle bei weitem nicht die einzigen seien. Nachdem sie die Fälle publik gemacht habe, hätten sich innert eines Tages zwanzig Familien mit dem gleichen Schicksal bei ihr gemeldet.

Die genaue Ursache der Missbildungen bleibt vorerst weiterhin ein Rätsel. Spekuliert wird unter anderem darüber, dass Gifte, die zum Spritzen der Felder in Deutschland verwendet werden, schuld sein könnten.

Erinnerungen an Contergan-Skandal

Auch in verschiedenen Regionen in Frankreich wurde in den vergangenen Jahren über Missbildungen berichtet, die bei Säuglingen aufgetreten sind. Auch da fiel der Verdacht auf Pestizide. Bis heute sind auch diese Fälle noch ungeklärt.

Andere könnten sich auch an den Contergan-Skandal aus den 1950er- und 1960er-Jahren erinnert fühlen. Damals führte das als harmlos angepriesene Beruhigungsmittel Contergan zu schweren Missbildungen bei Ungeborenen. Die Betroffenen kamen ohne Schultergelenke und Arme oder mit Fehlbildungen an Armen, Beinen, Hüftgelenken oder an den Ohren auf die Welt. Es gilt als eine der grössten Arzneimittel-Katastrophen der Welt (siehe Bildstrecke oben).

