Frau erleidet nach Blowjob allergischen Schock

Mit starkem Erbrechen, Atemnot und Ausschlag am ganzen Körper wurde eine 31-jährige Frau aus Spanien in das Universitätsspital von Alicante eingeliefert. Es bestand akute Lebensgefahr, denn die Frau hatte einen anaphylaktischen Schock, also eine starke allergische Reaktion, erlitten.

Umfrage Wie wichtig ist dir Oralsex? Es gibt nichts Besseres.

Wenn der Partner talentiert ist: sehr gern.

Es kommt auf die Stimmung an.

Oralsex wird überschätzt.

Ich finde es einfach nur eklig.

Weiss nicht.

Starkes Erbrechen, Atemnot, Ausschlag: Mit diesen Symptomen wurde die Frau ins Spital eingeliefert. (Bild: Colourbox.com) Starkes Erbrechen, Atemnot, Ausschlag: Mit diesen Symptomen wurde die Frau ins Spital eingeliefert. (Bild: Colourbox.com) Man kann auch gegen Sperma allergisch sein



Die



Die Betroffenen reagieren nicht auf das Sperma selbst, sondern allein auf die Flüssigkeit, die Spermien enthält: das Seminalplasma. Das Immunsystem des Körpers verhält sich im Prinzip wie bei Heuschnupfen. Es wertet einen bestimmten, im Grunde harmlosen Stoff als Krankheitserreger und löst eine Abwehrreaktion aus.



Bei Heuschnupfen sind bestimmte Eiweisse von Blütenpollen Ursache für die Überreaktion. Bei der Sperma-Allergie ist es ein Eiweiss, das prostataspezifische Antigen (PSA). Das Protein wird in der Prostata produziert und findet sich im Sperma jedes Mannes. Deswegen hilft Betroffenen auch kein anderer Sexualpartner. (fee)

Die Sperma-Allergie ist selten und nicht ganz ungefährlich. Beim Kontakt von Samenflüssigkeit mit der Haut kann es zu Schwellungen, Rötungen und Ausschlag am ganzen Körper kommen. Ist die Allergie stärker ausgeprägt, bleibt es nicht dabei. Patienten wird übel, sie bekommen Durchfall oder müssen sich übergeben. Im schlimmsten Fall droht ein anaphylaktischer Schock.Die Betroffenen reagieren nicht auf das Sperma selbst, sondern allein auf die Flüssigkeit, die Spermien enthält: das Seminalplasma. Das Immunsystem des Körpers verhält sich im Prinzip wie bei Heuschnupfen. Es wertet einen bestimmten, im Grunde harmlosen Stoff als Krankheitserreger und löst eine Abwehrreaktion aus.Bei Heuschnupfen sind bestimmte Eiweisse von Blütenpollen Ursache für die Überreaktion. Bei der Sperma-Allergie ist es ein Eiweiss, das prostataspezifische Antigen (PSA). Das Protein wird in der Prostata produziert und findet sich im Sperma jedes Mannes. Deswegen hilft Betroffenen auch kein anderer Sexualpartner. (fee)

Nach einer ersten Untersuchung waren sich die Ärzte schnell sicher, dass der Schock von Medikamenten ausgelöst worden sein musste. Doch die 31-Jährige hatte keine Medizin eingenommen. Die Mediziner forschten also weiter und fanden schliesslich den Grund.

Offenbar stand ihre lebensgefährliche Situation in direktem Zusammenhang mit Sex. Denn die Frau hatte mit ihrem Partner Oralverkehr praktiziert, bei dem es zu einer «oralen Ejakulation» gekommen war.

«Erster dokumentierter Fall»

Ihr Lebensgefährte hatte zuvor Ibutropfen und Augmentin eingenommen. In Augmentin ist Amoxicillin enthalten, ein Antibiotikum aus der Gruppe der Penicilline. Über sein Sperma gelangte der Stoff offenbar in den Körper der 31-Jährigen.

«Unseres Wissens nach ist das der erste dokumentierte Fall einer möglichen Anaphylaxie einer Frau, die Oralverkehr mit einem Mann hatte, der entsprechende Medikamente nahm», schrieben die Ärzte in ihrem Bericht.

Auf Fall aufmerksam machen

Nachdem die Ärzte den Grund für den Schock gefunden hatten, konnte die Spanierin erfolgreich behandelt werden. Die Frau war schnell wieder ausser Lebensgefahr.

Die Mediziner wollen mit ihrem Bericht im Fachjournal «BMJ Case Reports» auf die Problematik von Medizin bei einem Blowjob aufmerksam machen. Auch bei Oralsex sollten Sie unbedingt ein Kondom benutzen.

(heute.at/wil)