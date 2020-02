Darum sollen Breasties ihr Schicksal auf Insta teilen

Tage, Wochen, Monate? Niemand kann sagen, wie lange Mia de Vries noch hat. Die 29-jährige Deutsche hat Krebs im Endstadium. Nach zwei Jahren und neun Monaten Kampf und über 100 Chemotherapien gilt sie als austherapiert. Statt kleiner zu werden, sind der Tumor in der Brust und die Geschwüre in Lunge, Lymphen und Gehirn gewachsen. In Leber und Wirbelsäule sind neue Krebsherde dazugekommen.

«Das bedeutet jetzt für mich, dass es das war», erklärt die Bloggerin in ihrer Insta-Story, die unter «Evermore» in ihren Highlights gespeichert ist. Ab sofort würde sie zu Hause von einem Palliativteam betreut. «Ich merke seit einigen Wochen, wie das Leben von mir fliesst», verabschiedet sie sich von ihren «Lieblingsfremden», wie sie ihre über 140'000 Follower nennt. Und sie dankt ihnen für all die Nachrichten und Unterstützung in den letzten Jahren.

Geben und Nehmen

Dass nicht nur die Betroffenen durch das Teilen ihrer Geschichte Support erhalten, sondern diesen auch bieten, berichten Forscher zurzeit im «Journal of Services Marketing».

Lauren Gurrieri von der australischen RMIT University und Jenna Drenten von der Loyola University Chicago hatten für die Studie die Profile von 18 sogenannten #Breasties ausgewertet: Von Frauen, die ihre Brustkrebsbehandlung vollumfänglich auf Social Media teilen.

Alle Facetten der Erkrankung

Dabei zeigte sich, dass «Frauen Instagram nutzen, um Bilder und Videos ihrer Erfahrungen in Echtzeit zu teilen», so die Wissenschaftlerinnen. So posteten sie etwa Bilder, die sie während der Chemotherapie-Sitzung oder bei der Bestrahlung zeigten. Auch Mia de Vries teilte entsprechende Bilder.

Auf diese Weise gäben sie auch Wissen weiter, das andere Betroffene sonst möglicherweise nicht erreicht hätte. «Das visuelle Storytelling via Instagram schliesst eine Lücke, die derzeit im Gesundheitssystem besteht», erklärt Gurrieri in einer Mitteilung der Hochschule.

Zudem bildeten die Frauen ein Gesamtbild der Krankheitserfahrung ab, so die Forscherin. Etwa indem sie Einblick in ihre Emotionen geben oder ihre Brüste nach einem Eingriff zeigen wie etwa US-Schauspielerin Angela Trimbur.

«Eine Frau dokumentierte die zeitaufwendige Betreuung, die nötig wurde, nachdem man sie bereits als krebsfrei eingestuft hatte – einschliesslich der monatlichen Kontrolluntersuchungen und Behandlungen wie Eiseninfusionen, was in der allgemeinen Diskussion nicht oft erwähnt wird», führt Gurrieri weiter aus.

Stärker dank Social Media

Das Teilen aller Facetten einer Brustkrebserkrankung

fördert laut den Wissenschaftlerinnen ein tiefes Gemeinschaftsgefühl. Auch weil man seine eigenen Erfahrungen in denen der anderen wiedererkenne und erfahre, dass man nicht allein sei.

Ihre Untersuchung zeige, dass soziale Medien durchaus eine positive Rolle im Leben von Menschen spielen können – indem sie soziale Unterstützung fördern und das Wohlbefinden der Erkrankten verbessern.



