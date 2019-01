Sport-Hormon bremst Symptome von Alzheimer

Wer das Risiko, an Alzheimer zu erkranken, verringern möchte, sollte besser mehr Sport treiben. Darauf lässt eine Studie von Forschern der Columbia University schliessen. Demnach wird während des Trainings ein Hormon ausgeschüttet, das neurodegenerative Prozesse im Gehirn bremst – zumindest bei Mäusen.

Wie das Team um Ottavio Arancio im Fachjournal «Nature Medicine» berichtet, wirkten das gemeinhin als Antifetthormon bezeichnete Irsin und das damit zusammenhängende Protein FNDC5 nicht nur auf die Muskeln der Sport treibenden Nager, sondern entfaltete in deren Gehirnen auch eine Schutzwirkung gegen das Vergessen. So wurde die Menge an A-Beta-Proteinen reduziert, die mit Alzheimer in Zusammenhang stehen.

Hoffnung auf bessere Alzheimer-Therapie

Weiter konnten die Forscher zeigen, dass das Ausschalten des Gens für Irisin beziehungsweise FNDC5 zu Lern- und Gedächtnisstörungen führt. War der Irisin-Signalweg gehemmt, gingen die positiven Effekte des Trainings auf das Gehirn verloren.

Ob Irsin und FNDC5 beim Menschen dieselbe Wirkung hervorrufen, sollen weitere Studien zeigen. Arancio und seine Kollegen hoffen, mit dem Hormon die Therapie von Alzheimer-Patienten verbessern zu können.

