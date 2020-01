Gibt es bald keine bunten Tattoos mehr?

Tattoos sollen die Haut verschönern, können aber auch gesundheitlichen Schaden anrichten. Denn viele Farben enthalten Schwermetalle oder andere schädliche Stoffe. Dem will die Europäische Chemikalienagentur (Echa) jetzt ein Ende setzen.

Die EU-Behörde mit Sitz in Helsinki hat über 4000 Substanzen aufgelistet, die künftig nicht mehr in der Tattoo- und Permanent-Make-up-Tinte enthalten sein sollen. Alle stünden im Verdacht, krebserregend, erbgutverändernd, hautreizend oder augenschädigend zu sein, heisst es in einer Mitteilung.

Wichtige Farbpigmente betroffen

Die Antragsteller argumentieren, dass einige der Stoffe für die Verwendung auf der Haut und in den Haaren bereits beschränkt oder verboten seien. Dementsprechend seien sie auch nicht sicher genug, um in die Haut gestochen zu werden. Für Tattoo-Fans besonders ärgerlich: Unter den aufgeführten Stoffen befinden sich auch die Pigmente Green 7 und Blue 15, die als Grundstoff vieler Tattoo-Farben dienen.

Tätowierer Jörn Elsenbruch hat daher eine Petition gestartet, mit der er das Verbot ausbremsen möchte. Er befürchtet, dass Tätowierer auch bei einem Verbot nicht auf die Pigmente verzichten würden. Vielmehr würden sie sie kurzerhand aus dem Ausland importieren, was noch problematischer sein könnte, da Zusammensetzung und Herkunft der farbgebenden Substanzen dann oft nicht klar sei.

Tatsächlich wurde Green 7 auch schon hierzulande nachgewiesen, obwohl es verboten ist. Das Kantonslabor Basel-Stadt entdeckte es in zwölf Prozent der 451 analysierten Tattoo- und Permanent-Make-up-Farben.

