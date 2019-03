Zweiter HIV-Patient dank neuer Therapie virenfrei

Diese Nachricht lässt Millionen HIV-Infizierte weltweit hoffen. Zum zweiten Mal überhaupt ist es Ärzten gelungen, dass ein Patient keine Viren mehr im Körper hat. So heisst es im Fachjournal «Nature».

Von einer dauerhaften Heilung wollen die Mediziner aus London noch nicht reden. Eine solche sei angesichts der dünnen Studienlage noch nicht sicher, so die Verantwortlichen gegenüber der «New York Times». Sicher sei aber, dass der Patient nun schon seit anderthalb Jahren virenfrei ist.

Bisher hat das erst einmal geklappt – vor mehr als zehn Jahren in Berlin: Seit 2008 gilt Timothy Ray Brown, der als «The Berlin Patient» in die Medizingeschichtsbücher einging, als vom HIV befreit.

Doppelt erkrankt

Der nun in London behandelte Patient litt nicht nur an HIV, sondern auch noch am Hodgkin-Lymphom – einer Form von Lymphdrüsenkrebs. Ursprünglich war ihm wegen diesem zur Transplantation der Stammzellen geraten worden, die ihn schliesslich von den HI-Viren befreite.

Möglich wurde dies, weil der ausgewählte Stammzellspender mit dem Gen CCR5 eine genetische Veränderung in sich trug, die ihn resistent gegen HIV machte. Sein Schutz habe sich offenbar auf den Patienten übertragen, so die Forscher.

Sie weisen weiter darauf hin, dass sie nicht davon ausgehen, dass Knochenmarkspenden in Zukunft regelmässig zur Behandlung von HIV eingesetzt werden, denn diese Eingriffe seien riskant und könnten schwere Nebenwirkungen haben.

Geteilte Reaktionen

Die Geschichte der Aids-Epidemie

Während sich die Verantwortlichen noch zurückhaltend geben, kommunizieren andere ihre Freude darüber. «Die Erkenntnisse sind wirklich sehr wichtig. Sie zeigen, dass es sich beim Berliner Patienten nicht um einen Einzelfall gehandelt hat, sondern dass dies unter bestimmten Umständen ein sinnvoller Ansatz sein könnte», sagte etwa Daniel Kuritzkes vom Brigham and Women's Hospital in Boston, der nicht an der Studie beteiligt war, zur «Washington Post».

Doch es gibt auch andere Stimmen – unter anderem die von Gero Hütter, der 2008 Timothy Ray Brown behandelte. Laut «Tagesspiegel» verwies Hütter darauf, dass es seit der Heilung Browns mehrere Fehlversuche gegeben habe: «Leider sind einige der Patienten, die die gleiche Behandlung erhalten hatten, früh an Komplikationen oder Rückfällen ihrer Krebserkrankung verstorben.»

Auch die sogenannten Boston-Patienten, zwei ebenfalls an HIV erkrankte Amerikaner, die nach einer Stammzelltherapie 2013 nur vorübergehend als virusfrei galten, zeigen, dass Zurückhaltung angebracht ist.

