In London regnet es am meisten Mikroplastik

Die Stadt London hat ein grosses Problem mit einem fast unsichtbaren Feind: Mikroplastik. Wissenschaftliche Untersuchungen zufolge weist die britische Hauptstadt die höchsten Mikroplastik-Werte in der Luft auf, die bisher verzeichnet wurden.

Wie der «Guardian» berichtet, seien bis anhin die Verunreinigungen durch Kunststoffteilchen in vier Grossstädten gemessen worden. In allen vier Orten fanden die Forscher Anzeichen von Kontamination. Doch in London ist die Mikroplastikablagerung 20-mal höher als in Dongguan, China, sieben Mal höher als in Paris und fast dreimal höher als in Hamburg.

In London regnet es 15 verschiedene Plastik-Typen

Die Studie wurde vom Kings College London durchgeführt und in der Fachzeitschrift Environment International veröffentlicht. Für die Untersuchung wurden acht Proben aus Regenwasser entnommen, das auf dem Dach eines neunstöckigen Gebäudes im Zentrum Londons angesammelt wurde.

Die Kontaminierungsraten lagen zwischen 575 und 1008 Partikeln täglich pro Quadratmeter. In den Proben seien 15 verschiedene Kunststoffe identifiziert worden, gab die leitende Forscherin Stephanie Wright bekannt. Die meisten Partikeln bestanden aus Acrylfasern, die wahrscheinlich aus Kleidungsstücken stammen. 8 Prozent der Mikrokunststoffpartikeln bestanden aus Polystyrol und Polyethylen, die normalerweise in der Lebensmittelindustrie als Verpackungsmaterial verwendet werden.

Mikroplastik ist überall

Die Grösse der untersuchten Partikeln lag zwischen 0,02 und 0,5 Millimeter – klein genug, um sich beim Einatmen auf den Atemwegen abzulagern oder mit dem Speichel verschluckt zu werden. Die gesundheitlichen Auswirkungen von Mikroplastik im menschlichen Körper sind nicht bekannt. «Ich finde das sehr besorgniserregend», meinte dazu Wissenschaftlerin Wright.

Erst im vergangenen Sommer hatte eine Studie am Alfred-Wegener-Institut im deutschen Bremerhaven gezeigt, dass auch die Atmosphäre winzige Plastikpartikel aufnimmt, über weite Strecken transportiert und sie anschliessend durch Schnee und Regen wieder aus der Luft wäscht. Die Wissenschaftler hatten signifikante Konzentrationen der künstlichen Materialien sogar an entlegenen Orten in der Arktis und der Alpen nachweisen können.

(kle)