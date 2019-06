Joghurt essen senkt das Darmkrebsrisiko

Jedes Jahr erkranken in der Schweiz 4300 Frauen und Männer an Darmkrebs. Damit zählt dieser laut Bundesamt für Gesundheit neben Prostata- und Lungenkrebs bei den Männern und neben Brust- und Lungenkrebs bei den Frauen zu den häufigsten Tumorerkrankungen.

Die Teilnehmer unterzogen sich im Rahmen der Studie einer Darmspiegelung und gaben alle vier Jahre detailliert Auskunft über ihren Lebensstil und ihre Ernährung, einschließlich der Menge an Joghurt, die sie assen. Während des Untersuchungszeitraums entwickelten sich bei den Männern 5811 Adenome und bei den Frauen 8116. Wissen-Push



Wie Forscher der Washington University School of Medicine in St. Louis im Fachjournal «Gut» berichten, können – vor allem Männer – ihr Risiko für Darmkrebs ganz einfach senken. Offenbar muss man dafür nicht mehr tun, als regelmässig Joghurt zu essen.

Weniger Krebsvorstufen

In der Studie, an der rund 32'000 Männer und knapp 56'000 Frauen teilgenommen hatten (siehe Box), zeigte sich, dass durch den Verzehr von mindestens zwei Joghurts pro Woche das Risiko für sogenannte Adenome – abnorme Wucherungen, die Krebs vorausgehen – reduziert werden konnte.

Konkret zeigte sich dass die männlichen Joghurt-Fans im Vergleich zu den Joghurt-Verächtern ein um 19 Prozent geringeres Risiko hatten. Bei Frauen zeigte sich dagegen kein Zusammenhang zwischen Joghurt-haltiger Ernährung und Adenom-Risiko.

Zwei Erklärungsansätze

Doch wie kommt es zu dieser Wirkung? Die Forscher vermuten, dass Lactobacillus bulgaricus und Streptococcus thermophilus, zwei Bakterien, die häufig im lebenden Joghurt vorkommen, die Zahl der krebserregenden Chemikalien im Darm senken können.

Alternativ wäre es laut den Wissenschaftlern aber auch möglich, dass der Joghurt entzündungshemmende Eigenschaften hat und die Durchlässigkeit des Darms verringert, da Adenome mit einer erhöhten Darmpermeabilität verbunden sind.

