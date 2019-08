Kein Gefühl mehr im Penis – das Velo ist schuld

Beschwerden im Genitalbereich? Das Problem kennen viele Velofahrer. Erste Abhilfe können Velohosen schaffen. Doch gegen ein taubes Gemächt bei Männern wie bei Pascal (34) gibt es noch etwas Besseres.

(Bild: iStock/Ryanjlane) «The Doc»



Christian Gingert ist Ärztlicher Leiter im

Christian Gingert ist Ärztlicher Leiter im Fachärztezentrum Glatt und Stv. Leitender Arzt Viszeral- und Thoraxchirurgie am Kantonsspital Winterthur. Für «20 Minuten» gibt alle zwei Wochen Einblick in den Praxisalltag. Die Kolumne wird ermöglicht durch das Glattzentrum, Wallisellen.

Was das ist, ob es Pascals Potenz zurückbringt oder ob ewige Impotenz droht, verrät Christian «The Doc» Gingert (siehe Box) im obigen Video. Und auch, wie sich das Problem ohne viel Aufhebens wieder in den Griff kriegen lässt.

Mit welchen anderen gesundheitlichen Problemen er und seine Kollegen sonst noch konfrontiert wurden – und was jeweils half, ist in den folgenden Clips zu sehen.



