Mann ohne Hoden erhält einen Hoden vom Bruder

An dem Eingriff waren unter anderem Dicken Ko von der Tufts University School of Medicine in Boston und Branko Bojovic von der Harvard Medical School beteiligt. Die beiden Mediziner waren bereits Teil des Operationsteams, das 2016 die erste Penistransplantation in den USA vorgenommen hat. Damals hatte der penisamputierte Thomas Manning (Bild) ein neues Glied bekommen.