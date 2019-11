Masern töten Antikörper gegen andere Krankheiten

Obwohl Masern zu Behinderungen oder sogar zum Tod führen können, halten viele Menschen sie noch immer für eine harmlose Kinderkrankheit. Nun zeigen Forscher, dass die Virusinfektion noch viel mehr Schaden anrichtet als bislang gedacht – auch dann, wenn die eigentliche Masernerkrankung glimpflich verläuft.

Wie das Team um Michael Mina von der Harvard Medical School in Boston im Fachjournal «Science» schreibt, ruft das Masernvirus im Körper der Betroffenen eine Art «immunologische Amnesie» hervor.

Antikörper im Blut

Die Wissenschaftler hatten Blutproben von 77 nicht geimpften Schulkindern analysiert, die 2013 in den Niederlanden eine Maserninfektion überstanden hatten. Die erste Probe war vor der Erkrankung und die zweite bis zu zwei Monate danach entnommen worden. Zusätzlich untersuchten sie Blutproben von gegen Masern geimpften sowie von ungeimpften, nicht erkrankten Kindern – zum Vergleich.

Bei allen Proben untersuchten die Forscher, welche und wie viele Antikörper gegen verschiedene Viren und Bakterien im Blut der Kinder präsent waren. Das menschliche Immunsystem bildet solche jeweils nach dem Kontakt mit einem Erreger oder nach einer Impfung. Sie schützen den Körper gegen Infektionen.

Masern löschen Erinnerung

Ergebnis: Vor der Maserninfektion trugen alle Kinder zahlreiche Antikörper gegen gängige Erreger in sich, so die Forscher. Danach habe es anders ausgesehen. «Die Maserninfektionen waren mit einer mittleren Reduktion des Antikörper-Repertoires um 20 Prozent verknüpft», so die Forscher. Die geimpften und nicht erkrankten Kinder hatten dagegen noch ihren vollen Immunschutz.

In einer weiteren Studie zeigte ein internationales Forscherteam, wie es dazu kommt. Im Fachjournal «Science Immunology» erläutern sie, dass das Masernvirus Antikörper gegen andere Erreger zerstört und so bereits erworbene Abwehrkräfte wieder zunichtemacht. Auch die Gedächtniszellen des Immunsystems würden dezimiert.

«Damit sehen wir zum ersten Mal, dass die Masern das Immunsystem quasi zurücksetzen – auf das Stadium eines Säuglings», so der an der Untersuchung beteiligte Colin Russell von der Universität Amsterdam in einer Mitteilung. Das erkläre, warum Menschen nach einer Masernerkrankung häufiger auch an anderen Infekten erkranken.

