Meditieren sorgt häufig für schlechte Trips

Weniger Stress, mehr Entspannung – das ist es, was man sich gemeinhin als Folge von Meditation erhofft. Doch offenbar ist das gar nicht immer der Fall, wie Forscher um Marco Schlosser vom University College London im Fachjournal «Plos One» schreiben.

Umfrage Hast du schon schlechte Erfahrungen mit Meditation gemacht? Mich stresst Meditation jedes Mal.

Hin und wieder kommt das vor.

Nein, ich entspanne dabei immer herrlich.

Ich meditiere nicht (mehr).

Die Wissenschaftler hatten über 1000 Männer und Frauen, die regelmässig meditieren, nach ihren Erfahrungen mit den Achtsamskeitübungen gefragt.

Männer mit Angsterfahrungen

Dabei zeigte sich, dass rund ein Viertel der Teilnehmer die Übungen bereits mehrmals als belastend und unangenehm empfunden hat. Sogar von Angstzuständen direkt nach der Meditation war die Rede, wie es in einer Mitteilung heisst.

Demnach machen besonders häufig Männer und jene Personen negative Erfahrungen, die sich als eher nicht religiös, dafür aber als besonders grüblerisch bezeichneten.

Die Technik macht den Unterschied

Das bedeutet nun aber nicht, dass man das Meditieren nun gleich an den Nagel hängen soll, so die Forscher. So hingen die negativen Erlebnisse vor allem von der Meditationstechnik ab.

Als potenziell riskant beschreiben die Wissenschaftler bestimmte Zen-Techniken. Bei Achtsamkeitsübungen wie der «mindful-based stress reduction» sei die Gefahr weniger gross.

(fee)