So schützen Sie sich optimal vor UV-Strahlen

Auch im Schatten muss man sich eincremen. (Bild: Keystone/Laurent Gillieron) Auch im Schatten muss man sich eincremen. (Bild: Keystone/Laurent Gillieron) Weisser und schwarzer Hautkrebs



Weisser Hautkrebs ist in der Schweiz die häufigste Krebsart. Jährlich erkranken etwa 13'000 Menschen daran. Drei Viertel erhalten die Diagnose Basalzellkarzinom (oder Basaliom), ein Viertel hat ein Spinalzellkarzinom, auch Spinaliom oder Plattenepithelkarzinom genannt.



An schwarzem Hautkrebs (Melanom) – erkranken jährlich etwa 2000 Menschen in der Schweiz. Schwarzer Hautkrebs kann rasch wachsen und lebensbedrohlich werden. Pro Jahr sterben mehrere hundert Personen daran. (fee)

Das Wichtigste gleich vorneweg: Am besten vor gefährlichen UV-Strahlen und somit vor einem Sonnenbrand schützt man sich, wenn man während der Zeit der intensivsten Strahlung von 11 bis 15 Uhr erst gar nicht nach draussen geht. Denn auch wer sich in dieser Zeit in den Schatten setzt, ist nicht geschützt. Beton, Sand, Wasser, aber auch Gras reflektieren UV-Strahlen, so dass deren Stärke auch im Schatten noch 30 bis 50 Prozent beträgt.

Angemessene Kleidung

Wer trotzdem in die Sonne muss oder will, sollte sich richtig anziehen. Dichte, dunkle und synthetische Stoffe schützen besser als helle Leinen- oder Baumwollstoffe. Nasse Kleider sind übrigens durchlässiger. Den Kopf sollte man möglichst mit einem breitrandigen Hut schützen. Doch auch ein Cap ist besser als nichts.

Augen schützen

Auf die Augen gehört eine Sonnenbrille, denn UV-Strahlung kann die Horn- und Bindehaut schädigen. Eine Brille schützt ausserdem die empfindlichen Augenlider, die übrigens auch eingecremt werden sollten. Wichtig: die Brille sollte den Hinweis «100% UV-Filter bis 400 Nanometer» tragen. Denn viele Brillen sind zwar schön dunkel, doch ohne Filter schaden sie mehr als sie nutzen. Hinter dunklen Gläsern erweitern sich die Pupillen, wodurch erst recht zu viel Strahlung ins Auge gelangen kann.

Sonnencreme richtig verwenden

Wenn es nicht anders geht, als die Haut direkter Sonneneinstrahlung auszusetzen, schlägt die Stunde der Sonnencreme. Doch für einen optimalen Schutz gilt es einige Punkte zu beachten:

Hauttyp bestimmen

Nur wer seinen Hauttyp kennt, kann sich bestmöglich schützen. Denn je nach Hauttyp können wir verschieden lang an der Sonne bleiben. Bei Menschen mit Hauttyp I beträgt die sogenannte Eigenschutzzeit 10 Minuten, bei Hauttyp II 20 Minuten. Danach droht bereits ein Sonnenbrand. Insgesamt gibt es sechs Hauttypen von sehr heller bis schwarzer Haut. Seinen Hauttyp lässt man am besten von einem Hautarzt bestimmen.

Der Lichtschutzfaktor

Der Lichtschutzfaktor einer Sonnencreme gibt den Faktor an, wie lange man damit die Eigenschutzzeit der Haut verlängern kann. Dazu muss die Eigenschutzzeit mit dem Lichtschutzfaktor multipliziert werden. Nutzt eine Person mit Hauttyp II eine Creme mit Lichtschutzfaktor 15, ist sie 300 Minuten geschützt. Dieser Idealwert ist allerdings theoretisch, da er nur unter Idealbedingungen überhaupt erreichbar ist. Deshalb sollte man spätestens nach Ablauf von zwei Dritteln dieser theoretischen Schutzzeit aus der Sonne gehen.

Früh auftragen

Sonnencreme sollte man 20 bis 30 Minuten, bevor man an die Sonne geht, auftragen. Danach sollte man sich nicht gleich ankleiden. Die Creme braucht Zeit, um einzuziehen. Landet sie auf der Kleidung statt in der Haut, nützt sie nichts.

Genügend Creme verwenden

Bei der Sonnencreme darf man nicht sparen. Denn die Berechnung des Lichtschutzfaktors beruht auf der Annahme, dass ein Erwachsener seinen Körper mit einer Menge von vier bis sechs Esslöffeln Sonnencreme einschmiert (30 bis 40 Milliliter). Nur macht das kaum jemand. Entsprechend reduziert sich die Schutzwirkung der Creme.

Fleissig nachcremen

Ausserdem muss man sich mindestens alle zwei Stunden neu eincremen. Zwar lässt sich damit die maximale Zeit, während der man an der Sonne sein kann, nicht verlängern. Hier gilt nach wie vor die oben erwähnte Formel. Aber ohne Nachcremen verliert die Sonnencreme schnell ihre Wirkung. Besonders wenn man schwitzt oder im Wasser war, aber auch nur durch Kontakt mit einem Badetuch oder einem Sonnenstuhl.

UV-A und UV-B

Der Lichtschutzfaktor bezieht sich übrigens nur auf den Schutz vor UV-B-Strahlen, die tief in die Haut eindringen und dort die DNA verändern können, womit das Hautkrebsrisiko steigt (siehe Box). Eine Sonnencreme muss aber auch vor UV-A-Strahlen schützen. Diese lassen unter anderem die Haut schneller altern. Deshalb beim Kauf unbedingt darauf achten, dass die Creme auch vor UV-A-Strahlen schützt.

Lippen nicht vergessen

Nicht nur die Ohren vergisst man gerne einzucremen, sondern auch die Lippen. Deshalb Lippenbalsam mit UV-Schutz dick auftragen und häufig wiederholen. Denn durch das Essen, Trinken und Reden geht der Schutz schnell flöten.

