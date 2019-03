Wer sich im Unterricht bewegt, lernt mehr

Nicht nur in der Freizeit, auch während des Schulunterrichts sollten sich Kinder und Jugendliche deutlich mehr bewegen. Davon würden sie nicht nur körperlich, sondern auch geistig profitieren. Das berichten Wissenschaftler vom Zentrum für Sportwissenschaft der Universität Wien.

Das Team um Otmar Weiss hatte untersucht, inwieweit junge Menschen von psychomotorischen Übungen im Unterricht profitieren. Darunter fällt etwa das Abgehen von Buchstaben.

Für die Studie verglichen die Sportwissenschaftler unter anderem die Lernerfolge von Klassen, in denen entsprechende Übungen absolviert wurden, mit denen von Schülern, die klassischem Unterricht folgten.

Schulsystem noch zeitgemäss?

Die Auswertung zeigte, dass die Bewegung im Klassenzimmer tatsächlich etwas bringt: So hätten die Kinder aus den entsprechenden Klassen «eindeutig Vorteile gegenüber den anderen Kindern» gehabt, die diese Möglichkeit nicht bekommen hätten, so Studienleiter Weiss gegenüber Science.orf.at.

Konkret hätten sie sich Neues besser merken können und seien generell interessierter wie auch motivierter gewesen. Zudem sei die Stimmung unter den Schülern, aber auch zwischen Schüler und Lehrperson besser gewesen.

Doch warum ist das so? «Wenn man die Bedürfnisse von Kindern respektiert – und dazu gehört ihr Bewegungsdrang –, verändert sich auch die Beziehung zwischen Lehrenden und Kindern», so Weiss in einer Mitteilung. Möglicherweise sei es an der Zeit, das gegenwärtige Schulsystem zu überdenken.

