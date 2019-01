Super-Kot kann schwere Krankheiten lindern

Eine Stuhltransplantation (siehe Box) kann bei verschiedenen Darmerkrankungen Linderung bringen. Bescheidener ist die Wirkung dagegen bei verschiedenen chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen und Diabetes 2. Neuseeländische Forscher haben nun aber gezeigt, dass bei entsprechender Stuhlqualität auch für diese Krankheiten Hoffnung besteht, wie das Video zeigt.

So läuft eine Stuhltransplantation ab

Bei einer Stuhltransplantation wird der Kot einer gesunden Person in den Darm einer erkrankten übertragen. Der Stuhl des gesunden Spenders wird dafür in der Regel mit physiologischer Kochsalzlösung vermischt und die Mischung grob gefiltert. Die dabei entstandene Lösung wird dann durch einen Einlauf oder während einer Darmspiegelung in den Dickdarm des Empfängers eingebracht oder aber durch eine Sonde in den Zwölffingerdarm gespritzt.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Content-Kooperation mit Pro 7/Sat 1.

