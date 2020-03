Unispital Zürich revolutioniert Corona-Test

Antikörper im Blut können nicht nur verraten, ob eine Person an Covid-19 erkrankt ist, sondern könnten in Zukunft auch helfen, Betroffene im Kampf gegen das Virus zu stärken. Dies in Form von Bluttransfusionen von Menschen, welche die Krankheit unbeschadet überstanden haben. Ein solches Blutserum soll in Kürze am Universitätsspital Basel im Rahmen von Tests erstmals zum Einsatz kommen, wie Manuel Battegay, Chefarzt für Infektiologie und Spitalhygiene, gegenüber SRF sagte: «Wir sind daran, diese Seren herzustellen. Wir möchten in wenigen Wochen bereit sein.» Eine Bewilligung dafür steht jedoch noch aus.