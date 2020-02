Warum hat es plötzlich so viele Corona-Infizierte?

Die Zahl der Neuinfektionen durch das Coronavirus ist in China sprunghaft gestiegen. Am Dienstag gab es in der Provinz Hubei gerade einmal 1638 neu registrierte Krankheitsfälle, am Mittwoch lag die Zahl bei 14'840.

Wie lässt sich dieser rasante Anstieg erklären?

Der Grund für den beispiellos rasanten Anstieg dürfte sein, dass die Behörden ihre Methoden zur Erfassung der Fälle überarbeitet haben. Nach Auffassung von Gesundheitsexperten liegt der Anstieg wohl darin, dass die Behörden weitere Untersuchungsmethoden bei der Erstellung ihrer Statistik berücksichtigen. So werden nun auch Fälle als bestätigt erfasst, die mittels eines Computertomografie-Lungenscans erkannt werden.

Hat China versucht, die Zahlen zu vertuschen?

So kann man das nicht sagen. Wie der britische Professor für Epidemiologie David Heymann der «BBC» erklärt: «China hat grundsätzlich die Definition der Krankheit geändert. Sie bezeichnen nun Menschen, die nur leichte Symptome haben, als Infizierte.»

Change in Hubei case reporting has made it next to impossible to track its coronavirus trend.



Here is what new confirmed cases would have looked like according to the old method (testing) vs new method (clinical diagnosis). On old basis it would have been another decline today. pic.twitter.com/4EIF4cCjC1