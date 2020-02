Wer sich jetzt gegen die Grippe impfen sollte

Gegen das Virus Sars-CoV-2, das die Krankheit Covid-19 auslöst, gibt es keine Impfung. Das wird noch viele Monate so bleiben. Gegen eine andere Viruserkrankung gibt es dagegen sehr wohl eine Impfung: die saisonale Grippe oder Influenza. Zurzeit herrscht in der Schweiz eine Grippe-Epidemie. Von einer Epidemie spricht man bei 69 Grippeverdachtsfällen pro 100'000 Einwohner. Zurzeit liegt die Zahl der Verdachtsfälle bei 226, Tendenz sinkend. Trotzdem gibt es immer noch Neuansteckungen.

Alle Infos zur Grippeimpfung gibt es auf: Hier kannst du dich impfen lassen:Bei deiner Ärztin bzw. deinem Arzt.In vielen Apotheken. Die Liste gibt es auf Impfapotheke.ch Der empfohlene Pauschalpreis für die Impfung beträgt 30 Franken.Alle Infos zur Grippeimpfung gibt es auf: Impfengegengrippe.ch

Ähnliche Symptome

Das Problem: Die Symptome einer Grippe unterscheiden sich kaum von jenen der Virusinfektion Covid-19. Dadurch werden besonders schwere Grippefälle in der aktuellen Situation schnell zu Corona-Verdachtsfällen. Das bedeutet, dass die Patienten getestet werden müssen, wodurch unnötig Ressourcen der Testlabors verschwendet werden. Zudem müssen die Patienten unter Quarantäne gestellt werden. Sollte es zu einem grösseren Corona-Ausbruch kommen, werden Quarantänezimmer zu einem knappen Gut. Spitäler gelangen so schnell an ihre Grenzen.

Soll man sich also jetzt noch gegen die Grippe impfen lassen? Immunologe Beda Stadler erklärt dazu: «Gegen die Grippe soll man sich sowieso impfen, unabhängig vom Coronavirus.» Es sei aber für den Körper tatsächlich viel schwieriger, gegen das Coronavirus zu kämpfen, wenn das Immunsystem gleichzeitig noch durch die saisonale Influenza geschwächt sei.

Allerdings gibt Stadler zu bedenken, dass es sicher nicht genug Impfstoff für alle gebe. «Das BAG bestellt seit Jahren Impfstoffe für nur 20 Prozent der Bevölkerung – weil sich normalerweise auch nur rund 20 Prozent impfen lassen. Auf einen Ansturm ist man also nicht vorbereitet», so der Immunologe.

Vorrang für Betreuer

Deshalb sollten sich nun in erster Linie Personen impfen lassen, die andere betreuen und die nicht ausfallen dürfen. Das sei einerseits natürlich das Spitalpersonal, aber auch Lehrerinnen, Kindergärtner oder Gefängnispersonal. Für das Pflegepersonal fordert er sogar eine Impfpflicht.

Denn eine Immunisierung sei ja immer auch ein Schutz für die Mitmenschen. Wenn man die Grippe nicht bekomme, könne man auch niemanden damit anstecken, sagt Stadler. Sollte es zu einem grösseren Ausbruch von Covid-19 kommen, würden alle Betreuungspersonen gebraucht. Ausfälle wegen der Grippe könne man sich dann nicht leisten.

