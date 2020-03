Woher rührt Lionels (17) rätselhafter Durchfall?

Durchfälle sind lästig, werden aber oft als Lappalie wahrgenommen. Denn so schnell, wie sie aufgetaucht sind, verschwinden sie meist auch wieder. Allerdings können sie auch gefährlich werden, denn mit dem flüssigen Stuhl scheidet der Körper auch viel Wasser und sogenannte Elektrolyte aus – Mineralstoffe, Spurenelemente sowie Salze, die viele wichtige Funktionen in den Körperzellen haben.

(Bild: iStock/Sefa Ozel) (Bild: iStock/Sefa Ozel) «The Doc»



Christian Gingert ist Ärztlicher Leiter im Fachärztezentrum Glatt und Stv. Leitender Arzt Viszeral- und Thoraxchirurgie am Kantonsspital Winterthur. Für «20 Minuten» gibt alle zwei Wochen Einblick in den Praxisalltag. Die Kolumne wird ermöglicht durch das Glattzentrum, Wallisellen.

Deshalb sollte man bei länger andauerndem Durchfall einen Arzt aufsuchen – so wie Lionel (17) es getan hat. Was der Arzt herausfand und was die Ursache des flüssigen Stuhls war, zeigt das obige Video.

So abwechslungsreich geht es in der Praxis zu

Mit welchen anderen gesundheitlichen und mitunter kuriosen Problemen der Doc und seine Kollegen sonst noch konfrontiert waren und was jeweils half, ist in den folgenden Clips zu sehen.

