1971 brannte es im AKW Mühleberg lichterloh

Nach 47 Betriebsjahren wird das Atomkraftwerk Mühleberg abgeschaltet. Damit geht eine Ära zu Ende, die von Beginn weg von kleineren und grösseren Zwischenfällen geprägt war. Einer der gravierendsten Störfälle ereignete sich bereits vor der Eröffnung. Ende Juli 1971 entzündeten sich im Maschinenhaus 2000 Liter ausgelaufenes Hydrauliköl. Eine Zuleitung war nicht richtig befestigt worden.

Umfrage Wie finden Sie die Abschaltung des AKW Mühleberg? Ich bin froh darüber.

Ich habe mich nicht mit dem Thema befasst.

Ich bin kein Fan der Abschaltung.

Das Feuer geriet kurzfristig ausser Kontrolle. Es konnte aber gerade noch gelöscht werden, bevor es auf das Reaktorgebäude übergriff. Am Tag darauf liess das Eidgenössische Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement verlauten: «Der Reaktor selbst war zu keiner Zeit in Gefahr. Das Ereignis hat zu keiner radioaktiven Kontamination geführt, weder in der Umgebung noch innerhalb der Anlage.» Für die Betreibergesellschaft Bernische Kraftwerke (BKW) war der glimpfliche Ausgang des Brandes ein Beleg für ein «Notfallsystem, das spielt».

Trotzdem hatte der Brand Folgen. Die Inbetriebnahme verzögerte sich um ein Jahr. Der Schaden betrug über 20 Millionen Franken. In den Medien wurde über den Zwischenfall berichtet, doch bereits nach wenigen Tagen war die Aufregung wieder vorbei. Es war eine Zeit, in der die Atomkraft noch kaum hinterfragt wurde.

Zwischenfälle verschwiegen

Dass Pannen im AKW Mühleberg in der Bevölkerung wenig zu reden gaben, lag aber auch daran, dass viele Zwischenfälle gar nicht publik gemacht wurden. Dies zeigten 2011 Recherchen des «Beobachters» im Bundesarchiv. Die Auswertung der Akten ergab unter anderem, dass es vor der Inbetriebnahme, aber auch nach Anlaufen der atomaren Kettenreaktion zu dutzenden ungeplanten Schnellabschaltungen kam.

1972 erfuhr die Öffentlichkeit auch nichts von einem Vorfall im Kühlsystem im unteren Bereich des Reaktors. Dort kam es aufgrund einer zu hohen Wassertemperatur zu Vibrationen, die zu einem Bruch des Sicherheitsbehälters hätten führen können. 1976 wurde das System modifiziert. Ebenfalls 1972 entwich wegen eines Defekts erhöhte Radioaktivität über den Kamin.

Verseuchte Bauernhöfe

Im September 1986 kam es zur sogenannten Filterpanne. Über den Abluftkamin gelangten tagelang radioaktive Partikel in die Umwelt. Wieder erfuhr die Bevölkerung zunächst nichts. Es war ein besorgter Mitarbeiter, der die Medien informierte. In der Folge wurden auf 19 umliegenden Bauernhöfen radioaktive Isotope gefunden, die aus dem AKW stammten. Der Bevölkerung wurde geraten, Äpfel vor dem Verzehr zu schälen.

Die Behörden gaben schnell Entwarnung. Sie massen beim Bauern auf dem nächstgelegenen Bauernhof die Strahlung und kamen zum Schluss, dass die «maximale zulässige Jahresdosis» an Radioaktivität nicht erreicht worden sei. Wenige Jahre nach der Filterpanne erkrankte der Bauer an Krebs und starb.

Risse im Kernmantel

1990 wurden erstmals Risse im Kernmantel des Reaktors entdeckt. Im Kernmantel befinden sich die Halterungen der Brennstäbe. Kritiker befürchten, dass die Risse im schlimmsten Fall zu einer Störung der Kühlung und zu einer Überhitzung der Brennstäbe führen könnten. Doch die Risse wurden als unbedenklich eingestuft. Als sie jedoch weiter wuchsen, wurden 1996 vier Zuganker eingebaut, um den Kernmantel zu stabilisieren.

Die Risse wuchsen in der Folge nicht mehr so stark, bereiten Kritikern aber nach wie vor grosse Sorgen. 2012 verlangte das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) von den BKW, die Zuganker bis 2017 zu ersetzen. Als der Energiekonzern 2013 die Abschaltung des AKW Mühleberg auf Ende 2019 beschloss, wurde diese Forderung aber fallengelassen.

In der Betriebsbewilligung von 2015 wird lediglich noch die jährliche Überprüfung der Risse vorgeschrieben. Die Stabilität des Mantels wurde für ausreichend befunden, so dass von zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen abgesehen wurde.

«Geringe sicherheitstechnische Bedeutung»

Neben diesen grösseren Zwischenfällen gab es weitere Vorfälle, die die Kritiker beunruhigten. So wurden mehrfach Teile der Anlage überflutet, 1999 drang Hochwasser sogar in die Kellergeschosse ein. Mehrfach fielen Umwälzpumpen aus. Und 2007 löste sich ein Blechteil an einem Kran und verschwand im Reaktor, um nur einige Beispiele zu nennen.

Doch so lang die Liste der Zwischenfälle auch sein mag. Keines dieser Ereignisse wurde vom Ensi, beziehungsweise seiner Vorgängerorganisation als gravierender als auf Stufe 0 der Ines-Skala eingestuft. Diese Internationale Bewertungsskala für nukleare Ereignisse dient der Klassifizierung von Störfällen und reicht von 0 bis 7. Die höchste Stufe ist ein «Katastrophaler Unfall». Die Katastrophen von Tschernobyl und Fukushima sind hier eingeordnet. Stufe 0 dagegen ist lediglich ein «Abweichung», ein «Ereignis ohne oder mit geringer sicherheitstechnischer Bedeutung».

(jcg)