Er gab sich als Heiler aus und tötete 40 Menschen

Sie waren auf der Suche nach einem neuen Platz für den Kompost, als unter der Schaufel ihres kleinen Baggers plötzlich alte Glasbehälter auftauchten – kleine Fläschchen und Schraubgläser. Manche waren mit Flüssigkeit gefüllt, andere mit Pulvern oder Pillen. Und wieder andere mit etwas, was wie menschliches Gewebe aussah.

Möglich, dass den Gärtnern in diesem Moment ein gehöriger Schreck in die Glieder fuhr. Schliesslich befanden sie sich auf dem Grund des 1886 Crescent Hotel & Spa in Eureka Springs im US-Bundesstaat Arkansas, dem laut Medienberichten gruseligsten Hotel der USA.

Dunkle Geschichte

Ihren Ruf verdankt die 3-Stern-Herberge in den düsteren Ozark Mountains jenen zwei Jahren, in denen sie als letzte Hoffnung für Krebskranke aus ganz Amerika fungierte – den zwei Jahren, in denen hier Norman G. Baker sein Unwesen trieb.

Als er 1938 das Baker Hospital eröffnete, war Baker bereits eine Berühmtheit. In jungen Jahren war der aus Muscatine im US-Bundesstaat Iowa stammende Mann als Jahrmarktkünstler umhergereist, mit Anfang 30 erfand er das Calliaphone, eine mit Luft betriebene Dampforgel, die sich äusserst gut verkaufte.

Rassist und Schulmedizinverweigerer

1925, im Alter von 43 Jahren, gründete er seine eigene Radiostation: KTNT («Know the Naked Truth» – Kenne die nackte Wahrheit). Darüber verbreitete Baker in erster Linie seine Ansichten. Er schimpfte über Juden und Katholiken, die Fluoridierung von Trinkwasser und die Schulmedizin. Alles Themen, die er auch in dem von ihm publizierten Magazin «TNT» (The Naked Truth) behandelte.

In beiden Medien machte Baker Werbung für sein Krebsmittel, das er bei seinen Vorträgen im ganzen Land den Anwesenden auch gleich einflösste – gegen Zahlung einer stattlichen Summe, versteht sich.

Von wegen Krebsmedikament

1931 entzog man Baker wegen der «Verwendung einer obszönen und unanständigen Sprache» die Lizenz für seinen Radiosender. Doch der Abgestrafte setzte sich nach Mexiko ab, wo er weiter funkte und hetzte. Zu hören waren seine Tiraden auch in weiten Teilen der USA. Und auch seine Heilungsversprechen hatten sich weiterverbreitet. Deshalb standen die Krebspatienten Schlange, als er 1938 sein Spital eröffnete.

Geheilt hat Baker wohl keinen einzigen von ihnen. Seine selbst kreierten Mittel enthielten gemäss den Originalrezepten lediglich Maisbart, Rotklee, gemahlene Melonenkerne, Pfefferminze und Glycerin. Gerüchten zufolge war auch Phenol beigemischt. Das ist der Stoff, mit dem später Nazi-Ärzte KZ-Häftlinge ermordeten.

Tumoren, Knochensäge, Chemikalien

Ob die Mittel nur wirkungslos gegen Krebs waren oder auch zum Ableben der Patienten beitrugen, könnte sich bald endgültig klären. «Die von den Gärtnern gefundenen Gefässe stammen aus der Zeit Bakers», sagt Michael Evans, Archäologe des Arkansas Archeological Survey. Wahrscheinlich habe Baker sie vergraben, als er 1940 wegen Betrugs verurteilt und sein Hotel geschlossen worden war.

Evans war zum Fundort gerufen worden, nachdem ein Hotelmitarbeiter bemerkt hatte, dass die Behältnisse den Abbildungen auf einem Werbeplakat aus der Baker-Ära ähneln (siehe Bildstrecke).

Bislang haben Evans und seine Kollegen rund 400 bis 500 Objekte ausgegraben, neben den Gläsern auch medizinische Messlöffel, Medikamente, Chemikalien, eine Knochensäge sowie einige 16-Millimeter-Filmrollen. Die seien zwar stark beschädigt, doch auf einem Stück hätten sie den Schriftzug «Before Baker Treatment» (vor der Baker-Behandlung) entziffern können, so der Archäologe. Wahrscheinlich seien es alte Werbefilme.

Ob einige der Behältnisse tatsächlich wie vermutet menschliches Gewebe und Tumoren enthalten, müssen Analysen zeigen. Ein Teil der geborgenen Proben wurde bereits ins Labor geschickt. «Die meisten Fundstücke belassen wir dort. Sie werden mit einer Glasscheibe bedeckt», so Evans. Die Spuktouren durchs Hotel sollen so eine neue Attraktion bekommen.

Norman G. Baker starb 1958 in Miami an Leberzirrhose.

