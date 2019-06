Als die Niagarafälle trockengelegt wurden

Sie sind die wohl bekanntesten Wasserfälle der Welt: Die Niagarafälle an der Grenze zwischen den USA und Kanada. Doch so natürlich wie sie auf den ersten Blick wirken, sind sie nicht. Denn die Menge der herabstürzenden Wassermassen bestimmt der Mensch. Ohne sein Zutun wäre diese etwa doppelt so gross. So sind es – je nach Jahreszeit – «nur» 2,8 bis 5,7 Millionen Liter pro Sekunde.

Die Niagarafälle werden aus zwei separaten Fällen gebildet: dem Horseshoe Fall auf der Staatsgrenze und den American Falls, die komplett auf US-Gebiet liegen. Zwischen den Fällen liegt die Grüne Insel. Von der US-Seite ist sie über zwei Fussgängerbrücken erschlossen. Die Niagarafälle werden aus zwei separaten Fällen gebildet: dem Horseshoe Fall auf der Staatsgrenze und den American Falls, die komplett auf US-Gebiet liegen. Zwischen den Fällen liegt die Grüne Insel. Von der US-Seite ist sie über zwei Fussgängerbrücken erschlossen. Trockene Premiere



Erstmals fielen die Niagarafälle in der Nacht vom 29. März 1848 trocken – und das ohne menschliche Hilfe. Ein Sturm hatte die Eisschollen auf dem Eriesee in Bewegung gebracht und den Austritt des Flusses bei Buffalo fast dreißig Stunden lang blockiert, bevor sie wieder in Bewegung kamen und der Fluss wieder strömen konnte.

Die Drosselung dient vor allem der Energiegewinnung. Die zurückgehaltenen Wassermassen werden an den Klippen vorbei und in ein Stauwehr geleitet, wo sie mithilfe von Turbinen Strom erzeugen. Ausserhalb der Saison und nachts nehmen gar 90 Prozent des vorhandenen Wassers diesen Weg.

Ein massiver Eingriff durch den Menschen, der erst einmal – im Jahr 1969 – übertroffen wurde. Damals wurden ein grosser Teil der Fälle für fünf Monate stillgelegt. Eine bislang einmalige Sache, die sich auf amerikanischer Seite (siehe Box 1) jedoch bald wiederholen könnte (siehe Bildstrecke).

Grund für den damaligen Wasserstopp an den American Falls waren wissenschaftliche Untersuchungen. Forscher untersuchten das Gelände geologisch und prüften, welche Spuren das sonst kontinuierlich fliessende Wasser im Stein hinterlässt.

Unter anderem wurde Beton in den Fels gedrückt, um die Erosion zu stoppen. Diese hatte 1954 einen Felssturz ausgelöst, der eine riesige Geröllhalde unterhalb der American Falls hinterliess. Entgegen den ursprünglichen Plänen räumte man diese 1969 aber nicht weg. Man hatte erkannt, dass sie eine wichtige Stützfunktion übernimmt.

Bei den Arbeiten entdeckten die Wissenschaftler ausserdem zwei Leichen, die vermutlich von Personen stammten, die sich freiwillig das Leben genommen haben. Weiter fanden die Forscher jede Menge Münzen im Geröll. Offenbar waren diese von abergläubischen Menschen in die Strömung geworfen worden.

So speziell das Bild der trockenen Fälle auch sein mag: Auch wenn das Wasser von den Klippen stürzt, sind sie mehr als sehenswert. Und das nicht nur, wenn Wagemutige und Draufgänger dort für Aufsehen sorgen. Die Mutigsten lernen Sie in folgender Bildstrecke kennen:

