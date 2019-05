Spionage-Wal? Es gab sogar Anti-Panzer-Hunde

Die Meldung, dass ein Weisswal vom russischen Militär in der Barentsee als Spion eingesetzt wird, sorgte gestern für Schlagzeilen. Doch es ist bei weitem nicht das erste Tier, dem eine militärische Karriere aufgezwungen worden ist.

Explodierende Ratten

Im Zweiten Weltkrieg präparierten die Briten tote Ratten mit Sprengstoff. Sie sollten von Untergrundkämpfern auf die Kohlevorräte neben deutschen Heizungen gelegt werden. Von den Deutschen in die Heizung geschaufelt, sollten sie dann für Zerstörung sorgen. Allerdings wurde bereits die erste Ladung von 100 Rattenbomben von den Nazis abgefangen und das Programm gestoppt.



Anti-Panzer-Hunde

Einen anderen Weg im Kampf gegen die Nazis beschritten die Russen. Sie bildeten Hunde zu lebenden Anti-Panzer-Minen aus. Die Hunde sollten mit Sprengstoff versehen unter deutsche Panzer kriechen, wo sie dann explodierten. Doch im Feld tauchten eine Menge Probleme auf und so bleibt unklar, wie erfolgreich das Programm war. Die russische Propaganda sprach von 300 zerstörten Panzern, es dürften jedoch deutlich weniger gewesen sein.



Napalm-Fledermäuse

Im Kampf gegen Japan entwickelten die USA im Zweiten Weltkrieg Fledermausbomben. Jeweils 1040 Tiere sollten in einem Sammelbehälter an Fallschirmen über Städten abgeworfen werden und sich dann ein ruhiges Plätzchen suchen. Zeitgesteuerte Napalm-Brandsätze sollten anschliessend für Zerstörung sorgen, denn damals bestanden viele japanische Häuser noch aus Holz und Papier. Nach einigen Trainingsunfällen und wegen der Entwicklung der Atombombe wurde das Programm abgebrochen.



Verseuchte Flöhe und Fliegen

Japan hat im zweiten Weltkrieg infizierte Insekten aus Flugzeugen abgeworfen, um in China Cholera und Pest auszulösen. Dabei sollen 440'000 Chinesen gestorben sein. Auch in Kanada wurde damals an ähnlichen Insektenwaffen geforscht. Frankreich und Deutschland arbeiteten ebenfalls an der Kriegsführung mit Insekten. Sie prüften den Einsatz von Kartoffelkäfern, um die Nahrungsvorräte des Feindes zu zerstören. Im Kalten Krieg verfolgten sowohl die USA als auch Russland weitere Insektenprogramme.



Bombenspür-Delfine

Die USA und Russland unterhalten Programme, um Meeressäuger militärisch zu nutzen. So haben beide Seiten Delfine trainiert, um Seeminen aufzuspüren. Im Irakkrieg 2003 haben Delfine nach Angaben der US-Marine im Hafen Umm Qasr über 100 Minen aufgespürt. Für Bewachungsaufgaben setzen die Amerikaner ebenfalls Delfine ein. Sie sollen feindlichen Tauchern eine Boje anheften, die diese an die Oberfläche zieht.



Seelöwen-Wächter

Auch Seelöwen werden von der US-Marine als Wächter genutzt. Sie beschützen Häfen und Kriegsschiffe. Sie können etwa Ortungsgeräte an feindliche Taucher anbringen, die wie Handschellen funktionieren. Auch zur Bergung von militärischen Gegenständen werden sie trainiert. Sie lernen etwa das Anbringen von Bergungsseilen an solche Objekte.



Tauben-Lenkwaffen

Der amerikanische Verhaltensforscher B. F. Skinner entwickelte im Zweiten Weltkrieg ein System, mit dem Tauben Raketen lenken konnten. Sie sassen in einer Art Cockpit und sahen vor sich das Ziel, etwa ein feindliches Schiff, auf einem Bildschirm. Sie mussten ständig das Ziel anpicken, was in Kurskorrekturen übersetzt wurde. Das Projekt wurde 1953 mit der Entwicklung elektronischer Lenksysteme endgültig aufgegeben.



Kriegselefanten

Seit der Antike nutzten Feldherren Elefanten, um Schlachten zu führen. Überliefert sind solche Einsätze etwa von Hannibal oder Alexander dem Grossen. Auch später wurden Elefanten eingesetzt, mit dem Aufkommen leistungsfähiger Schusswaffen aber nicht mehr in der Schlacht, sondern als Transporttiere.



Kriegsschweine

Als effektives Mittel gegen Elefanten erwiesen sich schon früh Schweine. Sie sollen die Elefanten derart verängstigt haben, dass diese Reissaus nahmen. Sowohl die Römer als auch Alexander der Grosse sollen gegen Feinde mit Elefanten Schweine eingesetzt haben.



Minensuchratten

Die belgische Nichtregierungsorganisation Apopo setzt seit einigen Jahren Riesenhamsterratten zur Minenräumung in Ostafrika ein. Die Hero-Rat genannten Tiere haben bereits zehntausende Minen aufgespürt und so die Räumung dieser tödlichen Gefahr unterstützt. Auch in anderen Weltgegenden werden Ratten von verschiedenen Organisationen zur Minenräumung verwendet.



