Wie die Nasa in 60 Jahren das Weltall eroberte

Der Schock war gross, als die Sowjetunion am 4. Oktober 1957 den ersten künstlichen Satelliten in die Erdumlaufbahn schoss. Die USA mussten erkennen, wie weit sie mit ihren Raketenprogrammen zurücklagen. Schnelles Handeln war gefragt, wenn man im Wettlauf um das All nicht noch weiter zurückfallen wollte. Um die Kräfte zu bündeln, wurde am 29. Juli 1958 die Raumfahrtbehörde Nasa gegründet, die am 1. Oktober 1958 ihre Arbeit aufnahm.

Zur Feier ihres 60-jährigen Bestehens hat die Nasa nun ihre Archive geöffnet und einige der eindrücklichsten Bilder veröffentlicht. Die Sammlung umfasst mehr als 400 Bilder, die die Errungenschaften der Raumfahrtbehörde und die Menschen dahinter zeigen. Erschienen sind sie im Buch «Das Nasa-Archiv. 60 Jahre im All» aus dem Taschen-Verlag. Ergänzt werden die Bilder von Texten des Wissenschafts- und Technikjournalisten Piers Bizony, des ehemaligen Nasa-Chefhistorikers Roger Launius und des Apollo-Historikers und Bestsellerautors Andrew Chaikin.

(jcg)