Frühchen in Brutkästen waren einst eine Attraktion

Zwischen 1904 und 1940 gab es im Vergnügungspark Luna Park auf Coney Island, dem südlichsten Zipfel Brooklyns, Einmaliges zu bestaunen: hintereinander, in frühen Varianten von Brutkästen aufgebahrt (siehe Box), lagen Dutzende zu früh geborene Kinder.

Umfrage Waren Sie schon einmal auf Coney Island? Ja, es ist super da.

Ja, aber die guten Zeiten liegen hinter dem Teil Brooklyns.

Nein, aber ich möchte mal dorthin.

Nö, was soll ich da?

Technisch ein Experiment



Bei den in der Dauerausstellung zu sehenden Inkubatoren handelte es sich um eiserne Glasbrutkästen, die mit Hilfe von Warmwasserrohren erwärmt wurden. Diese wurden durch einen zentralen Warmwasserbereiter gespeist. Die zugeführte Luft in den Brutkästen wurde dreimal gefiltert und durch einen zehn Meter hohen Kamin eingesogen. Diese Höhe liege über der Staubgrenze, nahm man damals an. Kleine Venilatoren sorgten dafür, dass die Atemluft alle fünf Sekunden ausgetauscht wurde.

Wer sie sehen wollte, musste 25 Cent Eintritt zahlen – und trug so dazu bei, die teils winzigen Geschöpfe am Leben zu erhalten.

Alle profitierten

Initiator und Leiter der Einrichtung, über deren Eingang der Schriftzug «All the World Loves a Baby» prangte, war kein herzloser Schausteller, sondern Martin Arthur Couney, ein Pionier der Kinderheilkunde.

Er nutzte die Eintrittsgelder, um den Betrieb der Brutkästen zu finanzieren. Auch die gut ausgebildeten Krankenschwestern mussten bezahlt werden, die sich rund um die Uhr um die Frühchen kümmerten.

Es gab nur Gewinner: Die Kinder bekamen eine Chance und die Millionen von Besuchern etwas Spektakuläres zu sehen.

Eine ausgesprochen gute Quote

Die aus heutiger Sicht gewöhnungsbedürftige Finanzierung zahlte sich aus. Am Ende seiner Karriere resümierte Couney gegenüber einem Journalisten, er habe in den letzten rund 40 Jahren 8000 Frühchen versorgt. Von diesen hätten zwischen 6500 und 7500 überlebt. Eine genaue Statistik habe er aber nicht geführt.

1943 musste der Pionier seine Ausstellung schliessen – aus wirtschaftlichen Gründen. Das Interesse hatte zuletzt stark nachgelassen. «Ich habe eine bedeutende Vorreiterrolle gespielt», sollte Couney später sagen, «meine Arbeit ist getan.»

Der Luna Park bot Anfang des 20. Jahrhunderts alles, was das Herz begehrte. Nicht umsonst galt er damals als bedeutendster Vergnügungspark der USA. (Video: Wikimedia Commons/PD)