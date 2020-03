«Er hat meine Kinder tot auf den Zaun gespiesst»

Schon häufiger hatten Clive und Elsie Ralph aus dem britischen Worcester ihre drei kleinen Kinder in die Obhut von David McGreavy übergeben. Schliesslich war der junge Mann seit über einem Jahr ihr Untermieter. Sie vertrauten dem damals 21-Jährigen.

Daher zögerte Familienvater Ralph nicht, am Abend des 13. April 1973 erneut McGreavys Babysitter-Dienste in Anspruch zu nehmen, um seine Frau von der Arbeit im «The Punch Bowl»-Pub abzuholen und sich dort auch noch ein Bierchen zu genehmigen. Dass diese Entscheidung in einer Katastrophe münden würde, ahnte er nicht.

Überall Blut

Doch als die Eheleute heim kamen, erwartete sie ein Bild des Schreckens: Das Haus war menschenleer – und voller Blut. Den Grund dafür entdeckte ein Polizist im Garten der Ralphs: die Kinder waren brutal ermordet worden. Von McGreavy fehlte dagegen jede Spur.

Stunden später ging der Untermieter den Polizisten ins Netz, bestritt aber zunächst, etwas mit der Tat zu tun zu haben. Erst auf dem Revier knickte er ein und gestand, den Nachwuchs der Ralphs umgebracht zu haben. Sechs Bier habe er intus gehabt, als das jüngste Kind – die neun Monate alte Samantha Jane – zu weinen begann. Da habe er ihr den Mund zugehalten.

Brutale Tötungen

Anschliessend, so gab der als Gewohnheitstrinker bekannte McGreavy an, habe er auf sie eingeschlagen, bis ihr Schädel brach, Dawn Maria (2) die Kehle aufgeschnitten und den vierjährigen Paul mit einem Draht erwürgt. Danach sei er mit einer Spitzhacke zur Verstümmelung der Leichen übergegangen und habe sie auf einen Zaun im Garten aufgespiesst. Warum er das alles tat, behielt der Mörder für sich.

Knapp zwei Monate später, am 28. Juni 1973 verurteilte ein Gericht den mittlerweile «Monster von Worcester» genannten McGreavy zu einer lebenslangen Haftstrafe.

Freiheit mit Sperrzonen

Gesessen habe er aber nur rund 46 Jahre, wie die die Mutter der drei ermordeten Kinder im Juni 2019 der BBC erzählte. Die Opferhilfe habe sie über seine Freilassung informiert. Elsie Urry, wie die Mutter heute heisst, ist fassungslos ob des Entscheids: «Er hat nicht nur ein, sondern drei Leben genommen und meine Kinder tot auf den Zaun gespiesst.»

Laut dem britischen Justizministerium habe man mindestens zehn Jahre über seine Freilassung beraten. Am Ende sei man zu dem Schluss gekommen, dass der Dreifachmörder sich «erheblich geändert» habe. Ausserdem müsse McGreavy bis an sein Lebensende strenge Bewährungsauflagen erfüllen. So gelten für ihn gewisse Sperrzonen. Unter anderem darf es sich nicht dem heutigen Wohnort Urrys nähern. Für die Mutter der drei ermordeten Kinder nur ein schwacher Trost .

