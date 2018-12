Farout ist das am weitesten entfernte Objekt

Farout – weit draussen. So heisst der Zwergplanet, den US-Astronomen in weiter Ferne entdeckt haben. Tatsächlich ist kein anderes Objekt bekannt, das so weit entfernt ist und dennoch Teil unseres Sonnensystems ist. Das berichtet die Carnegie Institution of Science in Washington.

Umfrage Fasziniert Sie das Weltall? Total. Ich hoffe, einmal dorthin zu reisen.

Ja, ich lese jeden Artikel dazu.

Es kommt aufs Thema an, nicht alles interessiert mich.

Nein, ich verstehe die Faszination nicht.

Ich habe keine Meinung dazu.

Mit einer Distanz von durchschnittlich 120 Astronomischen Einheiten ist Farout der am weitesten entfernte Zwergplanet des Sonnensystems. (Bild: Carnegie Institution for Science) Mit einer Distanz von durchschnittlich 120 Astronomischen Einheiten ist Farout der am weitesten entfernte Zwergplanet des Sonnensystems. (Bild: Carnegie Institution for Science)

Während der bisherige Rekordhalter – der Zwergplanet Eris – rund 96 AE (Astronomische Einheiten) von der Erde entfernt ist, bringt es Farout auf stattliche 120 AE, was rund 18 Milliarden Kilometern Entfernung entspricht. Pluto und die Erde trennen übrigens nur 34 AE.

Erst im Oktober 2018 hatten Forscher die Entdeckung eines ebenfalls weit entfernten Objekts verkündet. Allerdings ist 2015 TG387 (Spitzname: The Goblin – Kobold) «nur» 80 AE entfernt.

Neue Hinweise auf Planet 9

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Content-Kooperation mit Pro 7/Sat 1.

(fee)