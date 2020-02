«Hexenflasche» in Fort aus US-Bürgerkrieg entdeckt

Das erste Mal sahen die Archäologen die Flasche 2016. Damals waren sie dabei, die Überreste einer Befestigungsanlage aus dem US-Bürgerkrieg (1861-1865) zu untersuchen. Sie dachten sich nicht viel dabei und gingen davon aus, dass die Flasche mit den Nägeln von einem Handwerker dort gelassen worden war. Das war ein Fehlschluss, wie sich zeigen sollte.

Die Befestigungsanlage war 1861 von Soldaten der Konföderierten Staaten auf dem Gebiet des York County im Bundesstaat Virginia errichtet worden, wurde 1862 aber von Unionstruppen besetzt. Und diese dürften die mysteriöse Flasche auch mitgebracht haben, genauer gesagt, Angehörige der Pennsylvania-Kavallerie. Denn im US-Bundesstaat Pennsylvania war die etwa 13 Zentimeter hohe Flasche hergestellt worden, wie die Archäologen des William & Mary Center for Archaeological Research (WMCAR) in einer Mitteilung schreiben.

Aberglaube aus England

Auf die richtige Spur brachte die Forscher schliesslich der Fundort der Flasche in der Nähe einer Feuerstelle. Er war zusammen mit den Nägeln ein Hinweis darauf, dass die Flasche möglicherweise eine rituelle Bedeutung hatte. Es dürfte sich also um eine sogenannte Hexenflasche handeln.

Hexenflaschen waren vor allem im 16. und 17. Jahrhundert in England populär, als das Land vor einer Hexenhysterie gepackt worden war, wie das Museum of London Archaeology schreibt. Wenn jemand glaubte, er sei von einer Hexe verflucht worden, füllte er eine Flasche mit Nägeln, aber auch mit Haaren, Fingernägeln und Urin und vergrub sie unter oder nahe der Feuerstelle im Haus. Aktiviert durch die Hitze der Feuerstelle sollte die Flasche die Hexe dazu zwingen, die Verbindung zum Verfluchten zu brechen.

Schutz im Feindesland

Ob es in der Flasche von Virginia neben Nägeln auch Urin drin hatte, lässt sich laut den Archäologen heute nicht mehr sagen. Der Hals der Flasche war wohl schon vor langer Zeit zerbrochen. Dennoch bietet die Hexenflasche einen faszinierenden Blick ins Seelenleben der Soldaten, die tief in feindlichem Gebiet versuchten, «böse Geister und Energie zu vertreiben», wie WMCAR-Direktor Joe Jones in einer Mitteilung sagt.

Hexenflaschen waren in Nordamerika weit seltener als in Grossbritannien, wo rund 200 solcher Flaschen gefunden worden sind. Auf dem Gebiet der USA sind es laut WMCAR weniger als ein Dutzend. Jones vermutet, dass dieser Talisman wohl von einem Offizier platziert worden war, der sich bei der Besetzung von Feindesland in besonderer Gefahr wähnte.

«Angesichts des Risikos einer konföderierten Attacke und der allgemeinen Feindseligkeit der örtlichen Bevölkerung hatte er wohl gute Gründe, alle Hebel in Bewegung zu setzen und auf den Volksglauben seiner Gemeinschaft in Pennsylvania zurückzugreifen, um sein temporäres Zuhause zu schützen», erklärt Jones.

(jcg)