«Teile der Mondlandung wurden nie beschrieben»

Die Bilder sind so scharf, dass man kaum glauben will, dass sie 50 Jahre alt sind. Verantwortlich für den Wow-Effekt in «Apollo 11» ist Regisseur Todd Douglas Miller. Über 10'000 Stunden Video und 11'000 Stunden Audio haben er und sein Team dafür gesichtet, synchronisiert und arrangiert. Unterstützung bekamen sie dabei von niemand Geringerem als den Apollo-Astronauten selbst.

Wie es zu dem Projekt kam und warum es einen Dokfilm wie «Apollo 11» heute überhaupt braucht, hat Miller im Interview erzählt (siehe Video oben).

