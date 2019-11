12-Jähriger schiebt sich 31 Magnetkugeln in den Penis

Das Wuhan Children's Hospital in der chinesischen Provinz Hubei hatte es vor Kurzem mit einem aussergewöhnlichen Fall von jugendlicher Experimentierfreudigkeit zu tun. Ein 12-Jähriger hatte sich laut Metro.co.uk 31 Magnetkugeln in den Penis geschoben, um seine «Anatomie zu erforschen». Zu Beginn störten ihn die Kugeln offenbar nicht. Doch knapp zwei Monate später klagte der Bub dann über so starke Bauchschmerzen, dass er in ein Spital eingeliefert wurde.

Bei einer ersten Untersuchung konnten die Ärzte aber nichts finden und eine Magen-Darm-Erkrankung schnell ausschliessen. Schliesslich stellten die Mediziner den Buben zur Rede.

Buckyballs in Penis eingeführt

«Wir zogen den Buben zur Seite und fragten ihn. Schliesslich gab er zu, dass er knapp 70 Tage zuvor Buckyballs in seinen Penis eingeführt habe», erklärt Arzt Dr. Wang laut Metro.co.uk. Bei den Buckyballs handelt sich um magnetische Kugeln, die auf verschiedene Art und Weise geformt und gestapelt werden können.

Der 12-Jährige hatte die Kugeln zu einer langen Kette geformt und anschliessend in seine Harnröhre geschoben. Die Ärzte pumpten daraufhin Luft in die Blase, was es ihnen erleichterte die einzelnen Kugeln zu finden und herauszuziehen.

Medienberichten zufolge soll sich der Bub mittlerweile wieder auf dem Weg der Besserung befinden und sich wieder vollständig erholen.

(wil/jcg)