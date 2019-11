30 Jahre lang war dieses Tierchen verschwunden

Fast 30 Jahre lang galt es als verschollen – nun haben Forscher erstmals wieder ein Vietnam-Kantschil in freier Wildbahn gesichtet. Das Huftier aus der Familie der Hirschferkel, das etwa so gross wie ein Hase ist, ist auch als vietnamesischer Maushirsch bekannt. Es wiegt weniger als fünf Kilogramm.

Davon berichtet ein Team um Andrew Tilker von der Organisation Global Wildlife Conservation (GWC) in den USA im Fachjournal «Nature Ecology and Evolution». Der letzte bekannte Artgenosse des Tieres sei im Jahr 1990 von einem Jäger erschossen worden. Ein lebendes Exemplar konnte noch nie fotografiert werden.

Bestand unbekannt

Das Expertenteam war demnach Tipps von Bewohnern in der Nähe der Küstenstadt Nha Trang nachgegangen, die das Tier mit dem silbergrauen Rückenfell gesehen hatten. Innerhalb von sechs Monaten hätten 30 aufgestellte Fotofallen das Vietnam-Kantschil (Tragulus versicolor) dann mehr als 200-mal unabhängig voneinander aufgezeichnet.

«Trotz der Hinweise aus der Bevölkerung konnten wir nicht sicher sein, was uns erwartet. Ich war also überrascht und überglücklich, als wir die Bilder der Kamerafallen auswerteten und Fotos von einem Kantschil mit silbernen Flanken sahen», sagt An Nguyen, Associate Conservation Scientist bei der GWC und Leiter dieses Forschungsvorhabens.

Wie viele Tiere der Art genau in der Region lebten, sei derzeit nicht bekannt. Das Tier könne wissenschaftlich als wiederentdeckt gelten, schreiben die Experten um Tilker, der derzeit Doktorand am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin ist. Für die Bevölkerung vor Ort sei es allerdings nie verschwunden gewesen.

«Die Wiederentdeckung des Vietnam-Kantschils gibt auch uns grosse Hoffnung für den Erhalt der biologischen Vielfalt Vietnams, insbesondere bedrohter Arten», sagt Hoang Minh Duc, Leiter der Abteilung für Zoologie des Southern Institute of Ecology, eines Instituts der Vietnamesischen Akademie der Wissenschaften mit Sitz in Ho-Chi-Minh-Stadt. «Dies ermutigt uns, zusammen mit unseren internationalen Partnern Zeit und Mühe in die weitere Erforschung und den Erhalt des vietnamesischen Biodiversitätserbes zu investieren.»

