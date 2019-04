Kontroverse um neue Studie zu 'Oumuamua

Dass Asteroiden durch unser Sonnensystem rasen, ist nicht weiter sonderlich. Auch dass sie kosmisch gesehen oft an der Erde «kratzen» ist ganz normal. Doch im Oktober 2017 wurden Astronomen überrascht. Ein zigarrenförmiges, etwa 400 Meter langes Objekt flog in nur einem Viertel der Erdentfernung an der Sonne vorbei und wurde dabei auf bis zu 300 Grad Celsius erhitzt.

Dieser «Bote» zeigte nicht die üblichen Anzeichen eines Kometen oder eines Asteroiden. So fehlte beispielsweise der typische Schweif. Auch die Form des Brockens war aussergewöhnlich.

Berechnungen liefern keine Lösung

Darüber hinaus verlief die Flugbahn von 'Oumuamua – dem ersten Besucher aus einem anderen Sonnensystem, der eindeutig als solcher identifiziert worden ist – nicht erwartungsgemäss. Aus dem Grund grübeln Experten seit der Sichtung, um was es sich dabei handeln könnte.

Dabei schrecken renommierte Wissenschaftler auch nicht vor der Theorie zurück, dass es sich bei dem Brocken tatsächlich um ein Objekt handeln könnte, dass von Aliens geschickt wurde. Konkret: Ein Sonnensegel. Im Fachmagazin «The Astrophysical Journal Letters» veröffentlichte der Physiker T.M. Eubanks eine Studie, welche die Hypothese sogar bestärkt. Laut seinen Berechnungen kann die ungewöhnliche Flugbahn nicht erklärt werden. Deshalb kann er auch nicht ausschliessen, dass 'Oumuamua von Ausserirdischen zu uns geschickt wurde.

