Alte BHs retten Schildkröten das Leben

Die Idee ist bestechend einfach, man muss nur darauf kommen. Um Schildkröten, deren Panzer gebrochen ist, zu helfen, setzen Tierschützer aus dem US-Bundesstaat North Carolina auf BH-Verschlüsse. Diese kleben die Helfer auf den Panzer der verletzten Schildkröte und verbinden sie mit Draht oder festem Garn (siehe Video). So wird der Panzer zusammengehalten und kann heilen. Nach einer gewissen Zeit löst sich der Kleber und die Konstruktion fällt von selbst von der Schildkröte ab.

Umfrage Spenden Sie für den Tierschutz? Ja, regelmässig.

Hab ich auch schon gemacht.

Nein, ich spende nur für Menschen.

Ich spende aus Prinzip nie.

Um an mehr Verschlüsse zu kommen, hat der Tierschutzverein Carolina Waterfowl Rescue kürzlich dazu aufgerufen, alte BHs nicht fortzuwerfen, sondern einzusenden. Der Aufruf scheint Wirkung gezeigt zu haben. Gemäss einem Facebook-Post der Organisation habe man zehntausende Anfragen von Leuten bekommen, die BH-Verschlüsse spenden wollten.

Und so bitten die Tierschützer nun darum, statt weiter Verschlüsse zu verschicken, das dafür nötige Porto direkt via Paypal zu spenden (siehe Facebook-Post unten). Kommen auf diese Weise weitere Spenden zusammen, hat sich die geniale Idee einiger Tierschützer für die hilfsbedürftigen Schildkröten sogar in mehr als einer Hinsicht ausgezahlt.

(jcg)