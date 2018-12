Neue Amphibie nach Donald Trump benannt

Vor Kurzem haben Wissenschaftler eine neue Art von Amphibien in Panama entdeckt. Es handelt sich dabei um einen blinden Wurm, der sich im Boden vergräbt. Der Name für dieses neu entdeckte Lebewesen wurde an den höchst Bietenden versteigert. Es handelt sich dabei um die Firma EnviroBuild. Ganze 25'000 Dollar wurde für die Benennung des kleinen Tiers bezahlt. Der neue Name: Dermophis donaldtrumpi.

We bought the naming rights for a caecilian that can only see light and dark at @RainforestTrust's charity auction. @RealDonaldTrump must see the world in black & white to think climate change is a hoax; he’s a perfect namesake! #COP24 #charitytuesday https://t.co/497929Dklk pic.twitter.com/xD2YXxBJ3W